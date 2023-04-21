BluTV’den sevindirici bir haber daha geldi. Warner Bros. Discovery ortaklığıyla HBO dizilerinin yayın haklarını alan BluTV, 2023’ün en iddialı dizisi ‘The Idol’ın yayın tarihini açıkladı. ABD’de 4 Haziran’da yayın hayatına başlayacak dizi Türkiye’de sadece BluTV’de yer alacak.

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‘The Idol’den nefes kesen bir fragman da yayınlandı. The Weeknd ve Jonny Depp’in kızı Lily-Rose Depp’in başrolünde yer aldığı dizi yükselen bir pop yıldızı Jocelyn ile romantik bir ilişkiye girdiği akıl hocası Tedros’un hikayesini konu alıyor. Pop kültürünün en uç noktalarını ekrana getirecek olan dizi şov dünyasının ihtişamlı atmosferini izleyicilerle buluşturacak.

‘The Idol’ ABD yayınının ardından sadece BluTV’de yayınlanacak.

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