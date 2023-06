The Days Netflix Konusu ve Oyuncuları çok merak ediliyor. Fukuşima nükleer santrali kazası dizi olarak karşınızda. Çernobil dizisinin müthiş başarısında kuşkusuz olayın bilinmeyen dramatik yönlerini ortaya çıkarmasının etkisi büyüktü. 2011 yılında deprem sonrasında Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali sular altında kalmış ve büyük bir dram yaşanmıştı.

The Days Konusu ne? The Days Gerçek Hayattan mı alındı?

Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali'nin gerçek hikayesinin bir uyarlaması ile muhteşem bir dizi karşımıza çıkıyor. Japonya'nın 2011 Tohoku depremi ve tsunamisinin neden olduğu Fukushima Daiichi nükleer santral felaketi, Warner Bros Japan tarafından üretilen bu dizinin odak noktasıdır.

Warner Bros Japan tarafından hazırlanan sekiz bölümlük dizi, 11 Mart akşamı devasa bir tsunaminin ülkenin doğu kıyısını vurmasına neden olan, Japon tarihinin kaydedilen en büyük olayı olan feci Tohoku depreminin sonrasını yeniden yaşıyor. 2011. Santrali büyük bir güç ve art arda vuran bu olayların birleşimi, 1986'daki Çernobil felaketinden bu yana en ciddi nükleer kazayı tetikledi.

Yaratıcı Jun Masumoto, birincil kaynaklar olarak üç belirli yayından alıntı yapıyor: İstasyon yöneticisi Masao Yoshida'nın doğrudan raporu olan Yoshida's Testimony; resmi Fukuşima Nükleer Kaza Analiz Raporu; ve gazeteci Ryusho Kadota'nın kazaya müdahale eden 90'dan fazla kişiyle röportaj yaptığı On the Brink: The Inside Story of Fukushima Daiichi'nin çok satan kitabı On the Brink: The Inside Story of Fukushima Daiichi.

İlk olarak 2012'de yayınlanan Kadota'nın kitabı, Setsuro Wakamatsu'nun genel olarak iyi karşılanan ancak hükümetin üst kademelerindeki kişiler ve Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi tarafından sorumlu tutulamayan Fukushima 50 (2020) filminin de temelini oluşturdu.

The Days Oyuncuları kimler? The Days Netflix oyuncu kadrosu

Başrollerinde Koji Yakusho, Yutaka Takenouchi, Fumiyo Kohinata, Kaoru Kobayashi gibi oyuncuların yer aldığı dizinin kadrosuna yakından bakalım. Koji Yakusho, sahadaki müdahale çabalarına liderlik eden Yoshida'yı, Fumiyo Kohinata ise Japonya başbakanını oynuyor. The Days'in oyuncu kadrosu şöyle:

Koji Yakusho / Masao Yoshida olarak

Yutaka Takenouchi / Maekawa olarak

Fumiyo Kohinata / Başbakan olarak

Kaoru Kobayashi / Furuya olarak

Takuma Otoo / Kinoshita rolünde

Ken Mitsuishi / Murakami olarak

Koji Yakusho'dan Masao Yoshida, nükleer felaket sırasında fabrika müdürü olarak görev yapmış gerçek bir kişidir. Şirket merkezinin reaktörleri soğutmak için deniz suyu kullanmayı bırakma emrine karşı gelinmesinde önemli bir rol oynadı. Yakusho, 2005 yapımı Memoirs of a Geisha'dan 2010 yapımı 13 Assassins'e kadar birçok hit filmde rol aldı.

Fukuşima Daiichi nükleer santrali kazası nasıl oldu? Gerçek Tarihten Kısa Özet

Fukushima Nükleer Santrali, Japonya'nın Fukushima kenti yakınlarındaki sahilde inşa edildi. Nükleer santral tarihinin en büyük ikinci kazası, 11 Mart 2011'de Sendai kentine 130 km uzaklıkta meydana gelen 9.0 büyüklüğündeki deprem ve tsunami sonucu meydana geldi. Merkez üssüne 180 km uzaklıktaki Fukuşima santralinde kaydedilen sismik bilgiler, santral için 0,56 g'lık bir ivmeye işaret ediyor.

Başlangıçta Daiichi elektrik santrali için tasarlanan tsunami yüksekliği 3,1 metreydi. Bu değer 1960 yılında Şili'de meydana gelen tsunami dikkate alınarak belirlendi. Santral deniz seviyesinden 10 metre yükseklikte inşa edilmiş ve deniz suyu pompası deniz seviyesinden 4 metre yükseklikte bulunuyordu. 2002 yılında 5,7 metre yüksekliğindeki bir tsunami için tasarımlar geliştirildi.

Depremde meydana gelen 23 metre yüksekliğindeki tsunami kıyıya çarptığında 15 metre yüksekliğe düşerek türbin binasını 5 metre suyun altında bıraktı. Deprem anında reaktör başarılı bir şekilde kapatıldı ve dizel jeneratör kullanılarak soğutmaya devam edildi. Deprem 6 harici güç kaynağına zarar verdiği için dizel jeneratörlerle soğutma işlemine devam edildi. Dizel jeneratör, türbin binasının tabanında yer almaktadır.

41 dakika sonra ilk tsunami dalgası fabrikayı vurdu ve 8 dakika sonra ikinci dalga geldi. Bu dalga, ana kondenser devresinin ve yardımcı soğutma devresinin deniz suyu pompalarına daldı ve hasar verdi. Dalga aynı zamanda türbin binasının zemininde bulunan dizel jeneratörü de sular altında bırakarak ana şalteri ve bataryayı su ile kapladı.

Sonuç olarak, santral karardı ve reaktör ana soğutma sistemini kaybetti. Tsunami ayrıca PLTU çevresindeki yollara da zarar verdi ve dışarıdan müdahale edilmesini zorlaştırdı. Bu durumun yarattığı olağanüstü hal neticesinde 11 Mart günü saat 19:03'te olağanüstü hal ilan edilmiş ve saat 20:50'de santralin 2 km çevresindeki Fukushima bölgesi boşaltılmaya başlanmıştır. 21.23'te bu alan 3 km'ye, ertesi gün 5.44'te 10 km'ye çıkarıldı. Daha sonra bu alan 12 Mart'ta 20 km'ye çıkarıldı.