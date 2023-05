The Clearing dizi izle. Hulu platrofmunda yeni bir dizi yayına başladı. Gizem ve gerilim dizisi olan The Clearing ilk iki bölümü ile büyük ilgi çekti. Peki Türkiye'den The Clearing nasıl izlenir? Acaba The Clearing konusu ne? Hulu'nun yeni dizisi The Clearing oyuncuları kimler? The Clearing yayın tarihi ne zaman? Acaba The Clearing nasıl bir dizi? İşte The Clearing dizi konusu ve dizi hakkında bilgiler:

Elise McCredie ve Matt Cameron'un yönettiği dizide Teresa Palmer, Miranda Otto, Julia Savage ve Hazem Shammas başrolleri paylaşıyorlar. Dizinin hikayesinde yazar, 1960'larda oluşan ve 1980'lerde polisin gözetimi altındaki çocuklara yaptıkları birçok korkunç şeyi keşfetmesinden sonra dalgalar yaratan bir tarikat olan Aile'nin gerçek olaylarına dayanan bir hikaye anlatmaya çalışıyor.

The Clearing, pek çok konuyu ele alan ve karakterlerine durumlara uygun şekilde tepki vermeleri için zaman tanıyabilen, ağır ağır ilerleyen bir öyküdür. Hikaye hala çok keyifli bir hızda ilerliyor ve her bölümün sonu, işlerin yürümesi için yeni bir açıklama sunuyor. Ancak, bazı insanlar için biraz fazla yavaş olabileceği kesin. Anlatı, izleyicilere hikayenin parçalarını kendi başlarına bir araya getirebilmeleri için azar azar verir. Bazıları için gereğinden fazla ödev olacak ama iyi atmosfer ve oyunculuk sayesinde kazanım buna değer.

Dizi, P.J. Pomare'nin yazdığı "In The Clearing" adlı romandan uyarlanmıştır. Clearing, anlatısını zaman içinde iki farklı yere ayırır. Oğluyla birlikte yaşayan aşırı korumacı bekar bir anne olan Freya adlı bir karakteri takip ediyoruz. Diğeri ise Amy adında genç bir kıza ait. Dizi başladığında ilk gördüğümüz şey, o zamanlar on üç yaşında olan ve adını bir ağaca kazıyan Amy oluyor. Yolun aşağısında daha da genç bir kız belirir ve Amy ile konuşmaya başlar. Amy dikkat dağıtmak için burada. Yaşlı bir kadın beyaz bir minibüsten iner ve genç kızı kaçırır.

Amy yerden kızın anahtarını alır ve minibüse biner. Yolun aşağısında, adam kaçırma yeterince acımasız ve korkutucu değilse, adam kaçırmada kesinlikle yanlış olan bir şeyler var. Amy ve minibüs şoförü henüz ergenlik çağındalar ve neredeyse beyaza yakın sarı saçları onları uzaktan farklı kılıyor. Yaşlı kadın farklıdır. Kızgın görünüyor ve kızı tüm gücüyle tutuyor. Kız bayılır ve ardından Amy'nin evinde uyanır. Orada kızın adı Asha'dır. Asha mücadele eder, eve götürülmek ister ama etrafındaki insanlar dinlemek istemez. Bileşikteki diğer çocuklarla birlikte faaliyetlere zorlanır.

Adrienne adında bir kadının liderliğindeki bir tür tarikat olduğu çok çabuk anlaşılır. Bu kadın, çocuklarım dediği tüm çocukları ve diğer yetişkin personeli kontrol ediyor. Adrienne çocuklara çocuklarım diyor ama o çocukların annesi değil. Asha'nın gelişi, tarikatın istemediği dikkatleri üzerine çekeceği için sorun olur. Amy, Asha ile ilgilenir ve ona tarikatın yollarını öğretir. Asha savaşmayı bırakmadığı için başarısız olur. Buranın kendi evi olmadığını biliyor ve kabul etmeyecek. Adrienne çocukları kendilerine iyi davranıldığını düşünmeleri için kandırır, bu yüzden Asha evde oyuncakları ve televizyonu olduğunu ve canı istediğinde yemek yiyebileceğini açıkladığında Amy buna inanamaz.

Asha birkaç kez kaçmaya çalışır ve Amy cezalandırılır. Adrienne ona yüksek dozda LSD verir ve fena halde tökezler. Onun için bir işkence. Adrienne'in cemaati, çocukların aslında onun olduğuna ve mükemmel olduklarına inanıyor. Bu fikri, takipçilerinin her birini mükemmelliğe yaklaştırmak için satıyor. Asha kavga etmeye devam eder ve Amy, LSD gezilerinden birinden uyanıp Asha'yı aradıktan sonra, ona Asha'nın eve gittiği söylenir. Tarikatın yollarına karşı verdiği mücadeleden daha fazla acı çekmek yerine Asha'yı az önce öldürdükleri ima ediliyor. Amy, Asha'nın evinin anahtarını hatıra olarak yanında tutar. Dizinin diğer ana karakteri, bekar anne Freya ve hikayesi çok daha az travmatik ama daha az stresli değil.

Freya'nın oğluyla çok sağlam bir ilişkisi var gibi görünüyor ve her şey oldukça iyi görünüyor. Ancak televizyonda bir kızın kaçırıldığı haberini görünce tetiklenir. Freya, birinin kendisinin ve oğlunun peşinde olduğuna inanmaya başlar ve onu her zamankinden çok daha fazla korumaya başlar. Oğlu bir kapının arkasına saklanıp çıkmak istemeyince kapıyı zorlayıp tekmeliyor. Bir kaza, ama Freya bunun için çok üzgün. Freya, bunak annesini ziyarete gider ve onun, tam olarak orada olmayan Adrienne olduğu ortaya çıkar. Adrienne ona Amy diyor ve Freya'nın aslında yetişkin bir Amy olduğu ortaya çıkıyor. Adını neden değiştirdiği hala bir muamma.

Freya ayrıca eski bir dedektifle temasa geçer; kızı haberlerden kaçıranın evinin çevresinde gördüğü eski minibüs olduğunu düşünüyor. Ancak endişeleri reddedilir. Adrienne huzurevinden kaçmaya devam eder ve Freya onu geri getirmeye devam etmelidir. Oldukça stresli, artı evde oğlunun yaralanmasıyla ilgili sorular soruluyor. İkinci bölümün sonunda Adrienne son bir kez eve geldiğinde ilk kez aklı başında görünür ve ona bir annenin yaşayabileceği en kötü şeyin çocuk kaybetmesi olduğunu söyler.

The Clearing oyuncuları kimler? The Clearing oyuncu kadrosu

Dizinin oyuncu kadrosu oldukça geniş. Öncelikle başrol oyuncularına göz atalım:

Terasa Palmer

Palmer, Adelaide'den Avustralyalı bir aktris ve profesyonel film çıkışını 2006'da 2:37 adlı bir öğrenci filminde başrol oynayarak yaptı ve bu performans ona en iyi başrol oyuncusu Avustralya Film Enstitüsü Ödülleri'ne aday gösterildi. Palmer, I Am Number Six (2011) filminde Dört Numara, Lights Out (2016) filminde Rebecca, Berlin Sendromu'nda Clare (2017) ve A Discovery of Witches (2018) filminde Diana olarak önemli roller üstlendi. Palmer, ekrandaki çalışmalarının dışında, Your Zen Life ve Your Zen Mama adlı sağlık ve zindelik web sitelerini de başlattı.

Aralık 2013'te evlendiği oyuncu ve yönetmen Mark Webber'den dört çocuğu var. Palmer'ı Instagram'da @teresapalmer adresinden takip edebilirsiniz. The Clearing'de Palmer, "'normal bir insan' gibi hissetmek için elinden geleni yapan" ve geçmiş travmasından kaçan, ancak bu onu hayatındaki neredeyse herkesten izole etmiş bir kadın olan Freya'yı canlandırıyor. Ne yazık ki, yakın zamanda bölgede bir adam kaçırma haberi paranoyasını yeniden alevlendirdi ve oğlu Billy gözden kaybolduğunda onu tam bir panik moduna soktu.

Miranda Otto

Miranda Otto, oyuncu Barry ve Lindsay Otto'nun kızı ve aktris Gracie Otto'nun üvey kız kardeşidir. Profesyonel ilk çıkışını 1986 uzun metrajlı filmi Emma's War'da Daydream Believer (1992), The Last Days of Chez Nous (1992), The Well (1997) ve The Thin Red Line (1998) gibi önemli rollerle yaptı. Çığır açan rolü, 2002'de The Lord of the Rings: The Two Towers'da Éowyn olarak rol aldığında geldi ve ardından 2003'te The Return of the King izledi; En İyi Kadın Oyuncu dalında Empire Ödülü ve Bir Sinema Filminde Oyuncular Tarafından Üstün Performans için Screen Actors Guild Ödülü de dahil olmak üzere sayısız adaylığını kazanan performansları. Otto daha sonra War of the Worlds (2005) filminde Tom Cruise, I, Frankenstein (2014), Homeland (2015) ve Chilling Adventures of Sabrina (2018) ile birlikte rol alacaktı.

Guy Pearce

Guy Pearce, 1986'da klasik Neighbours dizisinde Mike Young'ı canlandırarak sahneye çıkan ikonik bir Avustralyalı aktördür, ardından Home and Away (1991), Snowy River: The McGregor Saga (1994) ve The Adventures'da önemli roller almıştır. Priscilla, Çöl Kraliçesi (1994). Muhtemelen ilk büyük sinema atılımı, 1997'de LA Confidential'da Dedektif Ed Exley'i canlandırdığında geldi, bu performans ona Screen Actors Guild Awards'da Bir Sinema Filminde En İyi Oyuncu Kadrosu dalında aday gösterildi. O zamandan beri ünlü roller arasında The Hurt Locker'daki (2008) Çavuş Matt Thompson, The King's Speech'teki (2010) King VIII.

The Clearing dizi izle | Türkiye'den The Clearing nasıl izlenir?

Peki bu diziyi nasıl izleyebiliriz? Hulu platformunu Türkiye'de Disneyplus'tan izlemeniz mümkün. Disneyplus üyeliğiniz ile The Clearing dizisini ilzeyebilirsiniz.

The Clearing yayın tarihi | The Clearing 3. bölüm ne zaman?

Dizinin üçüncü bölümü 31 Mayıs 2023 günü yayınlanacak.