Ünlü İngiliz müzik grubu The Beatles üyesi Paul McCartney tarafından 1963-1964 yıllarında çekilen 275 fotoğraf, "1964: Eyes of the Storm" kitabıyla ilk kez kamuoyuna sunuldu.

Grubun milyonlarca hayrana ulaşıp kitlesel bir hareket haline geldiği "Beatlemania" olarak anılan dönemde çekilen fotoğraflardan oluşan kitap bugün satışa çıktı.

İngiltere'deki raflarda yerini almaya başlayan kitapta, The Beatles'ın Londra, Liverpool ve Paris seyahatlerinde çekilen fotoğraflarının yanı sıra The Beatles'ın "İngiliz işgali" olarak anılan New York, Washington ve Miami seyahatlerinden görüntüler de bulunuyor.

McCartney'nin "Kişisel bir emaneti veya aile hazinesini yeniden keşfetmek" şeklinde nitelendirdiği fotoğraflar arasında, grubun 1980'de öldürülen vokalistlerinden John Lennon, 2001'de ölen gitarist George Harrison ve hayatta olan baterist Richard Starkey'in (Ringo Starr) daha önce görülmemiş portreleri de yer alıyor.