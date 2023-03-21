MAGIC, toplulukları ve oyunları sorunsuz bir şekilde birleştiren yenilikçi, merkezi olmayan bir oyun ekosistemi olan Treasure'ın yerel simgesi. Treasure şu anda Bridgeworld, The Beacon gibi çok sayıda metaverse projesinin altyapısını da desteklemektedir. Arbitrum üzerine inşa edilen ilk projelerden biri olan MAGIC, Arbitrum bu hafta token airdrop'una hazırlanırken, Arbitrum'u çevreleyen tüm heyecandan yararlanıyor gibi görünüyor. Thala Labs kısa bir süre önce Move Dollar (MOD) ve Thala yönetişim belirtecini (THL) sorunsuz likiditeye sahip ve aynı zamanda yerel olarak çok zincirli olan belirteçlere dönüştürmek için LayerZero ile ortaklığını duyurdu ve böylece tokenlerin karşılaştığı potansiyel güvenlik risklerini ortadan kaldırdı. Ayrıca Thala Labs'ın, kullanıcılarının verimliliğini artırmak için LayerZero'nun köprüsünü web sitelerine entegre edeceği de ortaya çıktı. MOD ve THL, Thala'nın ana ağ lansmanında omnichain misli tokenler (OFT) olarak sunulacak ve daha fazla ayrıntı önümüzdeki birkaç gün içinde duyurulacak!