Birliğin Başkanı Maria T. Antoniadou ve Genel Sekreter Stavros Kapakos’un Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı’na gönderdiği mesajda “Sayın Başkan, Biz Atina gazetecileri olarak, tüm bölge halkı gibi yıkıcı depremden etkilenen ve ayrıca işlerini yapmakta aşılmaz zorluklarla karşılaşan Türk meslektaşlarımıza dayanışma ve destek mesajı gönderiyoruz. Her gün üzülerek yaşadığımız bu tarifsiz trajedi ve korkunç insan kayıpları hepimizi şok etti. Dayanışma için yanınızdayız ve size mümkün olan her türlü desteği ve yardımı sağlamaya hazırız.” denildi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto’nun dayanışma mesajına verdiği yanıtta ise görüşler yer aldı.

“Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) üyelerinin de aralarında bulunduğu 10 binlerce kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı yıkıcı deprem felaketinin ardından göndermiş olduğunuz dayanışma mesajı için tüm meslektaşlarımız adına şükranlarımı sunuyorum. Sizin de belirttiğiniz gibi yüzlerce meslektaşımız halen afet bölgesinde son derece zor şartlar altında halka bilgi ulaştırmak için görevini yapmaya çalışıyor. Destek ve dayanışma mesajınız Türkiye’deki meslektaşlarımız için paha biçilmezdir. Değerli mesajınız için en içten duygularımızı ifade etmek isteriz.”

YENİGÜN HABER MERKEZİ