Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri Töreni’ni Genel Sekreter Sibel Güneş sundu. Törende laik Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Mustafa Kemal Atatürk, silah ve çalışma arkadaşları, haber peşinde koşarken ölen, öldürülen gazeteciler, depremde ölen yurttaşlar, depremde ölen 33 gazeteci ile 25 Mart 2023 Cumartesi günü vefat eden TGC Genel Sekreter Yardımcısı Niyazi Dalyancı adına bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

TGC BAŞKANI TURGAY OLCAYTO: ÖDÜL ALAN MESLEKTAŞLARIMI GURURLA SELAMLIYORUM

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto törenin açılış konuşmasında şunları söyledi:

“Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri kurumumuzun kuşkusuz en değerli ödüllerinden biridir. Halkın haber alma hakkı, doğruları, gerçekleri öğrenme hakkı için uğraş veren gazetecilerin bir yıllık çabaları içinden en değerlilerini seçmek kolay bir iş değildir. Ciddi bir çalışma gerektirir. Bu nedenle ödüle değer görülen gazeteci kardeşlerimi yürekten kutluyorum. Özellikle içinde bulunduğumuz kötü koşullarda gazetecilik mesleğini zirvede tutmaya çalışmak gerçekten de bir başarı ve yiğitlik örneğidir de. Bu yıl ödül törenimizi iç ferahlığı içinde geçirememenin sıkıntısını da yaşıyoruz. Ülkemizi sarsan siyasi çalkantıların, hak ve özgürlüklere konulan engellerin, düşünceyi ifade özgürlüğünün gasp edilmesinin, kadına şiddetin, ırkçılığın yanı sıra ülke bir de doğal afetlerin hışmına uğradı. Yılların getirdiği ihmallerden ders alamamanın sonucu olarak depremle ve de peşi sıra gelen selle 11 ilimizde yoğun ölümlerle karşılaştık. Bu doğal afetler yalnız sivil yurttaşlarımızı değil kamu çalışanlarını en çok da habercilik görevini yapmak isteyen meslektaşlarımızı zor durumda bırakmıştır. 6 Şubat’tan bu yana doğal afetlerde 33 gazeteci arkadaşımızı kaybetmiş bulunuyoruz. Tümüne rahmet diliyorum. Ülkemde hala tüm özverisine rağmen gazetecilerin gerçek değerini bulamaması üzücü. Yasaklamalar, sansür, haberin karartılması, gizlenmesi gazetecilik mesleğine vurulan en büyük darbedir. Törende göreceğiniz gibi mesleğini aşkla yapan, korkmadan yazıp çizen yiğit meslektaşlarımız da var. Bu ödüller de onların çabalarının meyvesi. Onları gururla selamlıyorum. Gazeteci kardeşlerimi tebrik ederken onları ödüllere değer gören seçici kurulumuza da şükranlarım var. Umarım demokrasinin, özgürlüğün yeşerdiği, çiçek açtığı daha güzel bir gelecekte böylesi törenlerde daha sık bir araya gelme şansını buluruz.”

SİBEL GÜNEŞ: GAZETECİLER TÜM BASKILARA VE ENGELLEMELERE RAĞMEN GÖREVLERİNİ YAPIYOR

TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş töreni sunarken “Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, 3 bin 740 üyesiyle Türkiye’nin en büyük gazetecilik meslek örgütü olmasının yanı sıra, 1946’da kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarıyla da Türkiye’nin en etkin kurumlarından biri olma özelliğini taşımaktadır” diyerek şöyle devam etti

“Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri’nde bu yıl Basın, TV-Radyo ve İnternet ana başlıkları altında toplam 43 ödül verildi. Bu ödüller, 64 yıldan bu yana sürdürülmekte olup, bu alandaki en saygın ödüllerin başında gelmektedir. Her dalda yarışmaya katılacak yapıtların Türkiye Gazetecileri Hak Ve Sorumluluk Bildirgesi normlarına uygun olması ön koşuldur. Bu yılda meslektaşlarımızın yoğun ilgisiyle karşılaştık. Seçici Kurullar toplantılarını yaptı ve bu yılın en başarılı haberlerini ve gazetecilerini belirledik. Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü önündeki tüm engellemelere, açılan binlerce davaya, gözaltılara, tutuklamalara rağmen gazeteciler görevlerini yine başarıyla yerine getirdi. Ödüller de bunun simgesi.“

Daha sonra Simit Sarayı ve Coca-Cola’nın ikram, Dijital Basın’ın medya takip sponsorluğuyla düzenlenen törende ödül dağıtımına geçildi.

BASIN ÖDÜLLERİ

SİYASAL HABER ÖDÜLÜ İSMAİL ARI’NIN

İsmail Arı BirGün Gazetesi’nde 4 Eylül, 18-28 Kasım ve 11 Aralık 2022 tarihlerinde yayınlanan “Bakan Varank ile ilgili” başlıklı haberleri ile ödüle değer bulundu. İsmail Arı ödülünü TGC Saymanı İhsan Yılmaz’dan aldı. Arı ödülünü alırken şunları söyledi:

“Haberlerimiz nedeniyle Bakan Varank, gazetem BirGün’e, gazetemiz imtiyaz sahibi İbrahim Aydın’a ve bana üç ayrı tazminat davası açtı. Bu üç ayrı davanın toplam bedeli ise 200 bin TL. Ayrıca bu haberler nedeniyle gelecek ay hakim karşısına da çıkacağım. Çünkü tazminat davalarıyla yetinmeyen Varank bir de bana ‘Kamu görevlisine hakaret suçundan’ dava açtırdı. Yılmadan, vazgeçmeden halkın haber alma hakkı için haber yapmaya devam edeceğiz.”

HABER EKONOMİ ÖDÜLÜNÜ POSTA GAZETESİ’NDEN MELTEM KARA SÖYLEYENOĞLU’NUN

Meltem Kara Söyleyenoğlu Posta Gazetesi’nde 22 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan “Konutta maliyet oyunu/Dönüşümde müteahhitin maliyet oyunu” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu. Söyleyenoğlu’na ödülünü Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Celal Korkut verdi. Meltem Kara Söyleyenoğlu ödülü alırken “Bu haber depremden tam bir yıl önce şubat ayında yayımlanmıştı. Kentsel dönüşüm sürecinin tıkanma sebeplerinden birini anlattık. Riskli evlerini dönüştüren vatandaşlara müteahhitlerin yaptığı kötü sürprizi ek maliyet şokunu konu ediniyor. Umarım bu büyük acıdan dersler alınır. Ödülümü depremde kaybettiğimiz canları anarak alıyorum” dedi.

TOPLUM HABER ÖDÜLÜNÜ SEMİH ŞAHİN VE MUAMMER İRTEM ALDI

Semih Şahin-Muammer İrtem Demirören Haber Ajansı’nda 24 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanan “Boşaltılmak istenen evde bir yıldır odaya kilitli çocuk baygın bulundu” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu. Şahin ve İrtem’e ödülünü TGC Genel Sekreter Yardımcısı Nuray Karagöz verdi. Ödül alan gazetecilerin görüşleri şöyle:

Semih Şahin: “Öncelikle bize bu ödülü değer gören Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin Seçici Kurulu’na teşekkür etmek istiyorum. Bizler için buruk bir ödül oldu böyle bir haberle ödül alacağım aklıma gelmezdi. Haber çekmek için bir çöp eve girdik. Büyük bir dramla karşılaştık. Bizim haber yapmak için içeride 5 dakika duramadığımız evde 9 yaşında bir kardeşimiz bir buçuk sene yaşamak zorunda kalmış. Bizler bu haberi içimiz yanarak çektik ve servis ettik.”

Muammer İrtem: “Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nden ödül almak büyük bir onur. Ajans muhabirliği çok zor bir iş. Ne iş yapıyorsun diye soranlara ‘her gün yeni bir iş yapıyorum’ diyorum. Çünkü her gün yeni bir olayla karşılaşıyoruz.O gün gittiğimiz çöp ev de bunlardan birisiydi.”

HABER TOPLUM ÖVGÜ BİRGÜN GAZETESİ’NDEN DİLAN ESEN’İN

Seçici Kurul ayrıca Dilan Esen’i BirGün Gazetesi’nde 21 Aralık 2022 tarihinde yayınlanan “Çocuk evinde çocuk anneler!” başlıklı haberiyle övgüye değer gördü. Esen’in plaketini TGC Kadın Gazeteciler Komisyonu Üyesi İrem Barutçu verdi. Dilan Esen plaketini alırken şunları söyledi:

"Çocuk evindeki çocuk anneler! başlıklı haber, aslında uzun süredir ülkede devam eden, önüne geçmek için neredeyse hiçbir önlemin alınmadığı çocuk istismarından bahsediyor. Bu haberleri yapabiliyor olmamızın bir sebebi var: BirGün’de çalışıyor olmak. BirGün’de hep beraber üzerine konuştuğumuz, geliştirdiğimiz bu habere layık gördüğünüz ödül için teşekkürler, ödül BirGün’ün."

HABER SAĞLIK ÖDÜLÜNÜ SABAH GAZETESİ’NDEN DİLEK YAMAN DEMİR ALDI

Dilek Yaman Demir Sabah Gazetesi’nde 15 Ocak 2022 tarihinde yayınlanan “Hastanede Dehşet” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu. Demir’e ödülünü TGC Denetim Kurulu Başkanı Mustafa Bakacak verdi. Dilek Yaman Demir ödülünü alırken şunları söyledi:

“İlk kez böyle bir harika bir organizasyon tarafından büyük bir ödül alıyorum. Aslında bu benim ikinci ödülüm. Birinci ödülüm kızım ikinci ödülüm ise bu ödül. Mesleğe başladığım yıllardan beri böyle bir ödülün hayalini kuruyordum. Değer görüldüğüm için minnet doluyum.”

HABER KÜLTÜR-SANAT-MAGAZİN ÖDÜLÜ KADİR İNCESU’NUN

Kadir İncesu Evrensel Gazetesi’nde 8 Aralık 2022 tarihinde yayınlanan “Bir kitap ile bir kilo peynir arasında kalmak” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu. İncesu’ya ödülünü TGC Başkanı Turgay Olcayto verdi. Kadir İncesu duygularını şöyle dile getirdi:

“Yazının başlığını kitap fuarının ilk günü aceleyle evden çıkarken eşimin kitapları kastederek söylediği, “Cennetine Geç Kalma!” olarak belirlemiştim. Ancak Evrensel gazetesi Kültür Sanat Editörü şair İsmail Afacan, içinde bulunduğumuz durumu anlatan, ekonomik çelişkiyi öne çıkaran, yazının içinde de olan “Bir Kilo Peynir ile bir kitap arasında kalmak” olarak güncelledi. Sağ olsun. Yazının çıkmasından sonra birkaç arkadaşım “Bizim de tercihimiz peynir,” şeklinde mesaj attı. Kitap artık pek çok ihtiyaç listelerinde yok bile. Fiyatını sormadan kitap alabileceğimiz günleri heyecanla, özlemle bekliyoruz.”

HABER SPOR ÖDÜLÜ

Seçici Kurul bu yıl yapılan başvurulardan ödüle değer çalışma göremedi.

KÖŞE YAZISI ÖDÜLÜNÜ CUMHURİYET GAZETESİ’NDEN ARİF KIZILYALIN ALDI

Arif Kızılyalın Cumhuriyet Gazetesi’nde 17 Ocak 2022 tarihinde yayınlanan “Vakıf görünümlü tekke ve zaviyeler” başlıklı yazısıyla ödüle değer bulundu. Kızılyalın’a ödülünü İnternet Seçici Kurulu Üyesi Ümit Aslanbay verdi. Kızılyalın yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Türkiye'nin çatı gazetecilik örgütünün bu kıymetli ödülü, bizim mesleğin, Oscarı’dır, bizim mesleğin Nobeli’dir. Ödüle layık görülen yazının konusuna gelince; çok değil geçen yıl bu zamanlar Enes Kara adlı bir tıp fakültesi öğrencisinin intihar haberi gündemde birinci sıradaydı. Enes, mecburiyetten kaldığı cemaat yurdundaki zorlamalar, yaşam biçimine müdahale ve gelecek kaygısı nedeniyle yaşamına son veriyordu. Cumhuriyet konunun üzerine cesurca gitti, nedenlerini, niçinlerini okurlarıyla paylaştı. Ödüle layık görülen makalede de son yıllarda vakıf kimliğine bürünen cemaat ve tarikatları gündeme getirdik.”

SAYFA DÜZENİ ÖDÜLLERİ

a) Birinci Sayfa Düzeni:

Selçuk Selman Özger Hürriyet Gazetesi’nde 25 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan “birinci sayfa”sıyla ödüle değer bulundu. Selçuk Selman Özger’e ödülünü Onur Kurulu Ahmet Özdemir verdi.

Özger ödülünü alırken “Değerli meslektaşlarım öncelikle bu ödülü almanın mutluluğu içerisindeyim Seçici Kurula ödüle değer gördükleri için teşekkür ederim. Rusya Ukrayna Savaşı'nda milyonlarca kadın ve çocuk ülkelerini terk etmek zorunda kaldı. Bu bir savaş filmi değil savaşın ta kendisiydi. Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz sözünden yola çıkarak nükleer silahların gölgesindeki bu savaşın bittiğini de en kısa zamanda manşetlere taşırız” diye konuştu.

Birinci Sayfa Düzeni Övgü:

Seçici Kurul ayrıca, İbrahim Ersoy Diyar’ın Milliyet Gazetesi’nde 16 Ekim 2022 tarihinde yayınlanan “birinci sayfa”sını övgüye değer gördü. İbrahim Ersoy Diyar’a plaketini önceki Onur Kurulu Üyesi Mustafa Dolu verdi. İbrahim Ersoy Diyar ödül alırken” Öncelikle gazetemi ve beni bu ödüle layık gören jüriye çok teşekkür etmek isterim. Meslek yaşantım boyunca ‘Tek elle alkış olmaz’ deyişini ilke edinmeye çalıştım. Bu doğrultuda Genel Yayın Yönetmenim Mete Belovacıklı başta olmak üzere, birlikte çalıştığım tüm ekip arkadaşlarımı sizlerin huzurunda kutlarım. Aramızda olan olmayan tüm meslektaşlarımı bir kez daha saygıyla selamlıyorum.” dedi.

b) İç Sayfa Düzeni:

Murat Akkuş Milliyet Gazetesi’nde 27 Ekim 2022 tarihinde yayınlanan “10-11. İç Sayfa”larıyla ödüle değer bulundu. Murat Akkuş’a ödülünü Basın Seçici Kurul Üyesi Gürsel Çelikkanat verdi. Murat Akkuş duygularını şöyle ifade etti:

"Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin değerli üyelerine çok teşekkür ediyorum. Bu ödül benim için çok önemli. Geçen yıl da kıymetli jüri üyeleri beni bu ödüle layık görmüşlerdi. Halit Kıvanç'a veda sayfalarını yaparak bu ödüle layık görüldüm. Üç usta kalemin veda yazılarıyla büyük ustayı uğurladığımız sayfalarla tasarım ödülüne layık görülmek beni ayrıca onurlandırdı.”

İç Sayfa Düzeni Övgü:

Seçici Kurul ayrıca, Barış Can Sarıkaş’ın BirGün Gazetesi’nde 20 Kasım 2022 tarihinde yayınlanan “Kupaların Kupası başlıyor” sayfasını övgüye değer gördü. Sarıkaş toplantıya katılamadı. Sarıkaş’ın plaketini Dilan Esen TGC Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Güç’ten aldı. Dilan Esen, Barışcan Sarıkaş’ın mesajını iletti.

Barış Can Sarıkaş: “Deprem felaketinde hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımızı saygıyla anıyor, yakınlarını kaybedenlerin acısını paylaşıyorum. Dayanışma Gönüllüsü dostlarımın Hatay’da duvarlara yazdığı bir söz vardı ‘Düştüğün yerde derman sendedir’ yazıyordu. Evet, o derman bizdedir. Yardım elini uzatan tüm dostlara minnetle. Ödülümü Dayanışma Gönüllüsü dostlarıma adıyorum”

KARİKATÜR ÖDÜLÜNÜ MUSA KART ALDI

Seçici Kurul, TGC Yönetim Kurulu’nun önerisi olan Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri Yönetmeliği’nin 8. maddesinin c fıkrası uyarınca karikatür sanatına verdiği emeği dikkate alarak Musa Kart’ı Karikatür dalında ödüle değer buldu. Musa Kart’ın ödülünü Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk verdi.

Musa Kart konuşmasında “TGC ve Seçici Kurul’a içtenlikle teşekkür ediyorum. Zor günlerden geçiyoruz. Toplum olarak büyük acılar yaşadık. Hepimizin bir yanı enkaz altında kaldı. İstenmeyen doğa olayları her coğrafyada yaşanabilir. Ama siz bilime sırtınızı dönerseniz doğa olayları felaketiniz olur. Eğer bu ülkede çocuklarımızın daha iyi bir geleceği olacak diyorsanız ve bu inanç içinizi ısıtıyorsa, Silivri sizin için soğuk değildir. Gazetecileri ve karikatüristleri cezaevine atarak, siyasi iktidarının ömrünü uzatmaya çalışanlar bilmeli ki; Cezaevleri ne duruşumuzu bozuyor ne de gülüşümüzü” dedi.

FOTOĞRAF ÖDÜLÜNÜ SELAHATTİN SÖNMEZ ALDI

Selahattin Sönmez Hürriyet Gazetesi’nde 7 Aralık 2022 tarihinde yayınlanan “Bari Siz Yapmayın” fotoğrafıyla ödüle değer bulundu. Sönmez’e ödülünü TGC Yönetim Kurulu Üyesi Güç verdi. Selahattin Sönmez ödülünü şöyle konuştu:

“Bu ödül çok anlamlı ve çok değerli benim için. Ödül alanlar açıklandığında deprem felaketinin yaşandığı Hatay’daydım. Bu ödül orada nefes almama neden oldu. Bu yüzden anlamı daha da önemli benim için. Bu düşüncelerle ödül alan meslektaşlarımı tebrik ediyorum.”

FOTOĞRAF ÖVGÜ LEYLA KOÇ ÜZÜM’ÜN

Seçici Kurul ayrıca, Leyla Koç Üzüm’ün BirGün Gazetesi’nde 10 Mart 2022 tarihinde yayınlanan “Feminist İsyan: Sokaklardan birbirimizden vazgeçmeye niyetimiz yok (Mor Çerçeve)” fotoğrafını övgüye değer gördü. Leyla Koç Üzüm plaketini Kültür Sanat Komisyonu Başkanı Murat Erdin’den aldı. Leyla Koç Üzüm plaketini alırken şunları söyledi:

“TGC’nin değerli jüri üyelerine beni bu ödüle layık gördükleri için çok teşekkür ediyorum. Halkın gazetesi BirGün’ün kadınların da sesi olduğunun önemli bir kanıtı olmuştur. Son olarak bu ödülü Kahramanmaraş depreminin olduğu 11 ilde enkaz alında kalarak hayatını kaybeden ve bu gün tüm acılara ve zorluklara rağmen çadırlarda, konteynırlarda yaşama tutunmaya çalışan, birbirimizin çaresiyiz diyerek dayanışmayla yaşamı yeniden üreten canım kadınlara ithaf ediyorum. Dayanışma iyileştirir.”

TELEVİZYON-RADYO ÖDÜLLERİ

TV HABER ÖDÜLÜ’NÜ HALK TV’DEN FERİT DEMİR ALDI

Ferit Demir Halk TV’de 21 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan “İliç’te siyanür sızıntısı” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu. Ferit Demir’in ödülünü TGC Başkan Yardımcısı Doğan Şentürk verdi. Ferit Demir ödülünü alırken yaptığı konuşmada “Deprem bölgesinden buraya geldim. Biz doğa severler ormanlarımız yok olmasın, derelerimiz kurumasın, sularımız kirletilmesin diye Türkiye'nin birçok bölgesinde mücadele ediyoruz. Ama bazılarının kazandığı milyon dolarlar bize ölüm olarak geri dönüyor. Bu salonda idol olarak aldığım gazeteci büyüklerim var. Hepsine teşekkür ediyorum” dedi.

TV HABER ÖVGÜ HABER GLOBAL’DAN ELA SEZEN VE BİLAL SÖYLEYENOĞLU’NUN

Seçici Kurul ayrıca, Ela Sezen ve Bilal Söyleyenoğlu’nun Haber Global’de 29 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan “50 kişiye bir emlakçı düşüyor” başlıklı haberini övgüye değer gördü. Sezen ve Söyleyenoğlu’nun plaketini Radyo TV Seçici Kurul Üyesi Prof. Dr. Şükran Kuyucaklı Esen verdi. Ödül alan gazetecilerin görüşleri şöyle:

Ela Sezen: “Herkese merhaba. Ödülün haberini aldığımızda deprem bölgesindeydik onca acının içinde yüzümüzde bir nebze tebessüm oluşturduğunuz için çok teşekkür ederiz. Ben bu ödülü depremde hayatını kaybeden meslektaşlarım için almak istiyorum herkese teşekkür ederim.”

Bilal Söyleyenoğlu:“Ödülü layık gören herkese teşekkür ederim. Ben geçen sene de ödül almıştım ödül konuşmamda eşime teşekkür etmeyi unutmuştum ufak çaplı bir kriz çıkmıştı. Bu sene kendisi de ödül aldı Cemiyet’ten. Kendisini kutluyor ve bizi bu ödüle değer gören Seçici Kurul’a teşekkür ederim.”

TV HABER ARAŞTIRMA ÖDÜLÜNÜ FOX TV’DEN GÜLŞAH İNCE, AYHAN DURSUN VE MUSTAFA SOYBAŞ ALDI

Gülşah İnce, Ayhan Dursun ve Mustafa Soybaş Fox TV’de 26-27-28 Ekim 2022 tarihlerinde yayınlanan “Cumhuriyet fabrikaları” başlıklı araştırması nedeniyle ödüle değer bulundu. İnce, Dursun ve Soybaş’ın ödülünü TGC Başkan Vekili Vahap Munyar verdi. Ödül alan gazeteciler törende şunları söyledi:

Gülşah İnce:“Biz gazeteciler kendimizi anlatmayı çok sevmeyiz. İnsan hikâyelerini anlatmayı daha çok severiz. Bu haber yaparken bu insanları tanımaktan mutlu oldum. Her biri gözyaşlarıyla o günleri anlattı. Biz bu diziyi Cumhuriyet Bayramı haftasında yapmıştık. İlhan Berk’in çok sevdiğim bir şiirinde küçük bir cümlesi var ‘Cumhuriyetin ilk günü gibiydi yüzünüz’ umarım bizim de Cumhuriyet’in 100. Yılında ilk günü gibi olur yüzümüz.”

Ayhan Dursun: “Birinci teşekkürüm TGC’ye ve Seçici Kurul’a. İkinci teşekkürüm ise Genel Yayın Yönetmenimize. Bize özgür ve bağımsız çalışma ortamı sağladığı için. Son olarak haberimizin ismi Cumhuriyet Fabrikaları idi. Bu yıl da Cumhuriyetimizin 100. yılı. Cumhuriyetimizin tekrar fabrika ayarlarına geri dönmesini diliyorum.”

Mustafa Soybaş: “Haberimize konu olan Cumhuriyet fabrikaları o dönem adeta bir okul ve bir yaşam biçimi olmuş. Son yaşadığımız bu afetlerden sonra aklıma bir soru takıldı. Cumhuriyet fabrikaları hala burada ayakta olsaydı, biz parasını vererek çadır satın alır mıydık.”

TV HABER ARAŞTIRMA ÖVGÜ HABERTÜRK TV’DEN ÖZNUR KARSLI ÇETİNER’İN

Seçici Kurul ayrıca, Öznur Karslı Çetiner’in Habertürk TV’de 12 Aralık 2022 tarihinde yayınlanan “EYT’nin isim annesi” başlıklı araştırmasını övgüye değer gördü. Çetin’e plaketini TGC Genel Sekreter Yardımcısı Nuray Karagöz verdi.

Öznur Karslı Çetiner ödülünü alırken şöyle konuştu:

"Her ödül alırken aynı heyecanı yaşıyorum. EYT’nin isim annesi MevlüdeTürkoğlu bu yasanın yıllar içinde çıkmasını beklerken, yaşı zaten geliyor ve normal yoldan emekli oluyor. Haberi çeken kameraman arkadaşımız da bir EYT’liydi. EYT’nin isim annesi Mevlüde Türkoğlu bu konuda mağdur olanları çok güzel anlatan bir şekilde sloganlaştırdı.”

TV HABER PROGRAM ÖDÜLÜ’NÜ MELİKE ŞAHİN VE CUMHUR ÇATKAYA ALDI

Melike Şahin-Cumhur Çatkaya NTV’de 11 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan “Güncel Dosya-Can Pahasına” haber programıyla ödüle değer bulundu. Şahin ve Çatkaya’nın ödülünü Genel Sekreter Yardımcısı Hakan Güldağ verdi. Gazeteciler görüşlerini şöyle dile getirdi:

Melike Şahin: “Biz bu programı pandeminin pik yaptığı dönemlerden birinde hazırlamıştık. Sağlık çalışanlarının önemini anlamamız gereken bu dönem onlara karşı şiddetin de en çok arttığı dönem olmuştu. Bugünlerde de yüzlerce sağlık çalışanı hayatını kaybetmişken onların sayesinde birçok insanın hayatı kurtuldu. Hayatını kaybedenleri saygıyla anıyor, emeğimizi ödüle değer gördüğünüz için teşekkür ediyorum.”

Cumhur Çatkaya: “Ben de Türkiye'ye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’na ve Seçici Kurulu’na teşekkür ediyorum. Bizim konumuz sağlıkta şiddet. Maalesef kadın cinayetleri kadar kronik bir hal aldı. Böyle devam ederse bu konuyu çok uzun süre konuşuruz diye dikkat çekmek istedik. Umarım dikkat çekilmiştir.”

TV BELGESEL ÖDÜLÜ NESLİHAN SEMERCİ’NİN

Neslihan Semerci TRT 2’de 7 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan “Müzikli bir göç masalı” başlıklı belgeseli nedeniyle ödüle değer bulundu. Neslihan Semerci’ye ödülünü TGC Yönetim Kurulu Üyesi Göksel Göksu verdi. Neslihan Semerci ödül alırken yaptığı konuşmada “Müzikli Bir Göç Masalı belgeselimizde, üç yıl sonra 200. yaşını kutlayacak olan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın hikayesini anlattık. Belgeselcilik kolektif bir çalışmadır ve belgeselimiz fikir aşamasından yayınına kadar 70 e yakın kişinin uzun süren emeklerinin bir sonucu olarak ortaya çıktı. Projenin yönetmeni olarak hepsine ayrı ayrı teşekkürü bir borç bilirim.” dedi.

TV BELGESEL ÖVGÜ NTV’DEN YAĞIZ ŞENKAL, BAHATTİN DEMİR VE CANSAN KUDU’NUN

Seçici Kurul ayrıca, Yağız Şenkal- Bahattin Demir- Cansan Kudu’nun NTV’de 18 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan “Ruanda Afrika’nın yükselen yıldızı” başlıklı belgeselini övgüye değer gördü. Bahattin Demir deprem bölgesinde olduğu için törene katılamadı. Yağız Şenkal ve Cansan Kudu’nun plaketini TGC Yedek Yönetim Kurul Üyesi İsmail Özmeral verdi. Yağız Şenkal ödülünü alırken şunları söyledi:

“Bahattin Demir deprem nedeniyle Hatay'da onun teşekkürlerini iletiyorum. Programımızda ele aldığımız Ruanda 1994 yılında birkaç gün içerisinde 1 milyon kişinin çok vahşi şekilde öldürüldüğü bir ülke. Gerçekten ayrımcılığı kutuplaştırmanın ne kadar kötü sonuçlandırılacağının en iyi örneklerinden biri. Bizim de Ruanda örneğinden çok ciddi dersler çıkartmamız gerekiyor.”

Cansan Kudu ise “Mesleği 1997 yılında NTV'de başladım ve 26 yıl boyunca orada devam ettim. Artık biraz yenilik, değişiklik diyerek ikinci evim dediğim NTV’den emekli oldum. Ayrıldığım gün geldi bana bu ödül haberi. O yüzden benim için çok değerli. Yağız'ın deyimiyle emeklilik ikramiyesi oldu benim için” dedi.

TV KÜLTÜR SANAT ÖDÜLÜNÜ HİLAL SOLMAZ ALDI

Hilal Solmaz KRT’de 12 Kasım 2022 tarihinde yayınlanan “Şehir Işıkları: Bir Ömür Arif Keskiner” başlıklı programıyla ödüle değer bulundu. Solmaz’a ödülünü TGC Başkanı Turgay Olcayto verdi. Solmaz ödülünü alırken şöyle konuştu:

“Ülkemizde Kültür- Sanatın üzerindeki baskı ve sansürün artmasının medyaya yansıması, kapanan ekler, azalan sayfalar ve TV kanallarında yayınına son verilen programlar oldu. Oysaki sanat aydın bir toplumun vazgeçilmezi ve yaşadıklarımızın yansıması değil midir? Bir gazeteci olarak ülkemizde ötelenen kültür sanat alanında, bu ödüle değer görülmek benim için çok anlamlı.”

TV KÜLTÜR SANAT ÖVGÜ MURAT ÖZER’İN

Seçici Kurul ayrıca, Murat Özer’i TRT Müzik’te 22 Ekim 2022 tarihinde yayınlanan “Heybemdeki Türküler” başlıklı programıyla övgüye değer gördü. Murat Özer plaketini TGC Balotaj Kurulu Üyesi Haşmet Yavuz’dan aldı. Murat Özer ödül alırken “TRT’nin türkülere sahip çıkan, yıllar boyu türkü derleyen ve repertuvarına kazandırarak onları ölümsüzleştiren bir geleneğinin olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Heybemdeki Türküler ekibi olarak da bizler de bu geleneğin izini sürüyoruz. Heybemiz Türkülere dolmaya devam edecek. Müzik hepimizin ortak paydası” dedi.

TV SPOR PROGRAMI ÖDÜLÜNÜ TRT SPOR’DAN ERTUĞ İLHAN ALDI

Ertuğ İlhan TRT Spor’da 13 Ekim-28 Aralık 2022 tarihlerinde yayınlanan “Unutulmaz” “(Halil Mutlu ve Ahmet Ayık)” adlı spor programı ile ödüle değer bulundu. İlhan’a ödülünü TGC yedek Yönetim Kurulu Üyesi Olay Tan verdi.

İlhan “Çalışmalarımız için en uygun imkanı sağlayan TRT Spor kanalı yöneticilerine, tüm ekip çalışanlarımıza ve özellikle bu projenin fikir sahibi olan kanal Koordinatörümüz Sayın Hakan Altürk'e huzurlarınızda teşekkürü bir borç biliriz” dedi.

TV SPOR PROGRAMI ÖVGÜ DENİZ GİRGİNKOÇ NAZİK’İN

Seçici Kurul ayrıca, Deniz Girginkoç Nazik’i TRT Spor ’da 19 Ekim-2 Kasım 2022 tarihlerinde yayınlanan “Dünya Kupası hikâyeleri” programı ile övgüye değer gördü. Plaketini TGC yedek Yönetim Kurulu Üyesi Olay Tan’dan alan Nazik şunları söyledi:

“Programda dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Dünya Kupası’na ait akılda kalan hikâyeler, dünyadaki toplumsal, ekonomik ve siyasal gelişmelerin ışığında ele alındı.”

TV KAMERA ÇALIŞMASI ÖVGÜ 24 TV’DEN UĞUR TÜNEY’İN

Seçici Kurul Uğur Tüney’i 24 TV’de 6 Mart 2022 tarihinde yayınlanan “Bombardıman paniği” çalışmasıyla övgüye değer gördü. Tüney’in Plaketini TGC Balotaj Kurulu Üyesi Serkan Ocak verdi. Uğur Tüney duygularını şöyle dile getirdi :

"Kadrajıma yansıyan savaşın gerçekliğiydi. Tabii gönül isterdi ki o acı gerçekliğin olmadığı sulh içinde bir dünyanın görüntüleri ile bu ödülü alayım ama o gerçeği birilerinin aktarması gerekiyor.”

RADYO HABER-PROGRAM ÖDÜLÜNÜ NTV RADYO’DAN ADNAN BOSTANCIOĞLU ALDI

Adnan Bostancıoğlu NTV Radyo’da 4 Ağustos 2022 tarihinde yayınlanan “Köşedeki kitapçı: Turgut Uyar 95 yaşında” programıyla ödüle değer bulundu. Bostancıoğlu mazereti nedeniyle törene katılamadı yerine DİSK Basın-İş Genel Başkanı Faruk Eren ödülünü Radyo-TV Seçici Kurul Üyesi Prof. Dr. Şükran Kuyucak Esen’den aldı. Eren, Adnan Bostancıoğlu’nun mesajını iletti:

“Türkiye Gazeteciler Cemiyeti gibi köklü ve sağlam bir çınardan ödül almak çok sevindirici. Cemiyet’e ve Seçici Kurul’a teşekkür ederim. Bu ödülü, haber alma ve yayma özgürlüğüne, düşünce özgürlüğüne sahip çıktıkları için cezaevlerine kapatılan bütün gazeteci arkadaşlarımız adına alıyorum.”

İNTERNET ÖDÜLLERİ

İNTERNET HABER ÖDÜLÜNÜ DİKEN.COM.TR’DEN MESUDE ERŞAN ALDI

Mesude Erşan 11 Ağustos 2022 tarihinde diken.com.tr ’de yayınlanan “Üreme ve cinsel sağlık hizmetleri yasada var, pratikte yok!” başlıklı haberi nedeniyle ödüle değer bulundu. Erşan ödülünü Karikatürist Musa Kart’tan aldı. Mesude Erşan konuşmasında şunları söyledi:

“Gerçekten son derece mutlu ve heyecanlıyım. Bu ödül beni son derece mutlu ve motive etti. Ben meslek hayatımda hep muhabirliği sevdim. Ve bu konuda da kendimi çok şanslı sanıyorum. Ne mutlu ki gazeteciyim.”

İNTERNET HABER ÖVGÜ AKIN BODUR’UN VERİLDİ

Seçici Kurul ayrıca, Akın Bodur’un 3 Kasım 2022 tarihinde Gazete Durum’da yayınlanan “Tarlalar krom zenginleştirme tesisine dönüştürülecek” başlıklı haberini övgüye değer gördü. Ödülü Akın Bodur adına TGC Balotaj Kurulu Üyesi Serkan Ocak aldı. Depremde ağır yaralanan TGC İskenderun Temsilcisi de olan Akın Bodur’un ödülünü TGC Başkanı Turgay Olcayto ve Genel Sekreter Sibel Güneş tedavi gördüğü hastanede kendisine teslim edecek.

İNTERNET RÖPORTAJ ÖDÜLÜ SEYHAN AVŞAR’IN

Seyhan Avşar 21 Haziran 2022 tarihinde halktv.com.tr’de yayınlanan “Bir Aktroll'ün İtirafları” konulu röportajı nedeniyle ödüle değer bulundu. Avşar ödülünü TGC Kültür Sanat Komisyonu Sekreteri Fatma Batukan’dan aldı. Seyhan Avşar duygularını şöyle dile getirdi:

“Bütün dileğim troll orduları medyayı yönetmesin, sahada bağımsız ve ilkeli bir gazetecilik etik kuralları çerçevesinde yapılsın. Ve son olarak da ödülümü haksız ve hukuksuz şekilde mahkum edilen Gezi tutsaklarına ithaf ediyorum. Silivri direnenler için soğuk olmayabilir. Ancak onların bir an önce özgürlüklerine kavuşmalarını diliyorum.”

İNTERNET ÖZGÜN KÖŞE YAZISI ÖDÜLÜNÜ ATİLLA TÜRKER ALDI

Atilla Türker 3 Ekim 2022 tarihinde ajansspor.com’da yayınlanan “Beşiktaş'ta boru davası” başlıklı köşe yazısı ile ödüle değer bulundu. Türker ödülünü TGC Genel Sekreter Sibel Güneş’ten aldı.

İNTERNET ÖZGÜN KÖŞE YAZISI ÖVGÜ:

Seçici Kurul ayrıca, Cengiz Erdinç’i 28 Nisan 2022 tarihinde kısadalga.net’de yayınlanan “Sararmış Bir Aile Fotoğrafı” başlıklı köşe yazısı nedeniyle övgüye değer gördü. Cengiz Erdinç törene katılamadığından plaketini TGC Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Güç aldı. Güç: “Cengiz Erdinç Türkiye’deki en iyi araştırmacı gazetecilerden biridir. Ama uzun yıllar işsiz kaldı. Bu ödül ona bir nebze olsun moral verir” dedi.

NEZİH DEMİRKENT ÖZEL ÖDÜLÜ

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri Yönetmeliği kapsamında 2022 Nezih Demirkent Özel Ödülü’nün, “kamu yararını temel alan, basın meslek ilkelerine uygun araştırmacı gazetecilik alanında yaptığı başarılı çalışmalar” nedeniyle Çiğdem Toker’e verilmesini kararlaştırdı.

Çiğdem Toker ödülünü TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş’ten aldı. Toker ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Nezih Demirkent denildiğinde birçok olgu ve iyi şey insanın aklına aynı anda geliyor: Ekonomi gazeteciliği, gazetecilik meslek ilkeleri ve değerleri, dayanışma, yerel medyanın önemi. Yüz yüze tanışma şansı bulamasam da özellikle ekonomi muhabirliği yıllarım süresince, Nezih Demirkent’in gazetecilik mesleği için yaptıklarına savunduklarına tanıklık ettik, önemini hissettik. Nezih Demirkent’in yazıları ve yaptıklarıyla var ettiği gazetecilik çizgisi günümüz kuşaklarına ışık tutacak bir kalıcı değer içerir. Bu nedenle TGC'nin Nezih Demirkent adını taşıyan bir ödüle layık görmesi benim için özel bir anlam taşıyor. Hissettirdiği kıvancın yanı sıra sorumluluk da yüklüyor."

KADIN HABERİ ÖDÜLÜ

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri Yönetmeliği çerçevesinde Kadın Gazeteciler Komisyonu’nun önerilerini değerlendirdi. Üç habere ödül verilmesi kararlaştırıldı.

Yaren Çolak’ın hazırladığı BirGün Gazetesi'nde 29 Temmuz 2022’de yayımlanan “Kadınlar Gerici Baskılara Karşı İsyanda - Rejimler Farklı Mücadeleler Benzer” başlıklı röportajına ödül verilmesini kararlaştırdı.

Yaren Çolak ödülünü TGC Kadın Gazeteciler Komisyonu Üyesi Ayten Serin İnsel’den aldı. Yaren Çolak “Ben ödülümü Orta Doğu’da, Avrupa’da ve Türkiye’de mücadele eden kadınlar adına alıyorum. Bu mücadeleyi ülkemizde yürüten kadınlarımızı kutluyorum. Ne mutlu onlara” diye konuştu.

Işıl Açıkel’in hazırladığı 1 Nisan 2022’de ATV haberde yayınlanan “Esma Aba’nın Mucize Kurtuluşu” adlı haber ödül aldı. Açıkel’e ödülünü TGC Yönetim Kurulu Üyesi Göksel Göksu verdi. Işıl Açıkel “’Bu ülkede dört şey olmayacaksın; kadın, çocuk, ağaç ve sokak hayvanı’ demişti Yaşar Kemal. Esma Aba da bu ülkede, evlendiği erkek tarafından kandırılan, şiddet gören, sonunda canına kastedilen bir kadın. Dünya güzel bir yer olacaksa direnen o kadınlar sayesinde olacaktır” dedi.

Çiğdem Yılmaz’ın hazırladığı ve 23 Ocak 2022’de Milliyet Gazetesi’nde yayımlanan “Yüksek Şüphe” adlı haber ödüllendirildi. Çiğdem Yılmaz ödülünü İnternet Seçici Kurulu Üyesi Aslı Öymen’den aldı. Çiğdem Yılmaz konuşmasında:

“Türkiye'nin kanayan yarısı haline gelen kadın cinayetleri hepimizin önünde duran çok acı bir gerçek. Ben bu ödülü toplumsal cinsiyet eşitliği için mücadele eden, haksızlığa uğrayan, şiddete uğrayan ve emeğiyle hayatını kazanan tüm kadınlara armağan ediyorum” dedi. Tören toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

YENİGÜN HABER MERKEZİ