Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin girişimiyle Hatay’dan Adana’ya, oradan da Sağlık Bakanlığı’nın hava ambulansıyla İstanbul’a getirilen Akın Bodur’un tedavisi Halkalı’daki Atakent Hastanesi’nde sürdürülecek.

TGC Yönetim Kurulu konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Temsilcimiz Akın Bodur depremde yaralanan 10 binlerce insan gibi ciddi sağlık sorunları yaşadı. Yaralanan sol kolu dirsekten kesildi. Bacaklarında kırıklar var. Dörtyol Hastanesi’nde ve Gelişim Hastanesi’nde ilk tedavileri yapıldı. Bu hastanelerin sağlık personeline ve yöneticilerine çok teşekkür ediyoruz. Akın Bodur’un tedavisi İstanbul Halkalı’daki Atakent Hastanesi’nde sürecek. Sürece çok büyük katkısı olan Sağlık Bakanlığı ile tedaviyi üstlenecek olan Atakent Hastanesi’nin bağlı olduğu Acıbadem Sağlık Grubu’na çok teşekkür ediyoruz. Umarız depremde yaralanan tüm yurttaşlarımız en kısa sürede sağlıklarına kavuşurlar. Depremde vefat eden tüm yurttaşlarımızın ve meslektaşlarımızın ailelerine tekrar baş sağlığı ve sabır diliyoruz.”

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi