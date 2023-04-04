Akın Bodur’un 3 Kasım 2022 tarihinde Gazete Durum’da yayınlanan “Tarlalar krom zenginleştirme tesisine dönüştürülecek” başlıklı haberi TGC’nin 64. Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri’nde İnternet haberi dalında övgüye değer görüldü. Törene katılamayan Akın Bodur’a övgü plaketini TGC Başkanı Turgay Olcayto ve Genel Sekreter Sibel Güneş hastanede teslim etti.

AKIN BODUR: 28’İNCİ PLAKETİN BENİM İÇİN ANLAMI BÜYÜK

Deprem felaketinde annesini de kaybeden Akın Bodur, meslek yaşamı boyunca aldığı 27 ödülünün enkazda kaldığını belirterek “Tüm eşyalarım, kitaplarımla birlikte ödüllerim de enkazda kaldı. Bu yüzden 28’inci övgü plaketi benim için çok önemli. Ayrı bir anlamı var. Seçici Kurula ve Cemiyetime çok teşekkür ediyorum. Tedavim bittikten sonra İskenderun’a dönüp gazeteciliğe devam edeceğim. Türkiye’de farklı diller konuşan kişilere verilen sağlık hizmeti konusunda yarım kalan bir kitap çalışmam var, onu tamamlayacağım” diye konuştu. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto “Akın Bodur çok başarılı bir gazeteci. Meslektaşımı kutluyorum. Tedavisi devam ettiği için 30 Mart 2023 Cuma günü yaptığımız törene gelemedi. Ama Akın Bodur iyileştikten sonra da gazeteciliğe devam edecek ve bundan sonra da birçok ödül alacak. Dirsekten kesilen sol kolunun yerine bir de protez takılacak. Bu da normal yaşama dönmesini kolaylaştıracak” diye konuştu. Genel Sekreter Sibel Güneş ise Akın Bodur’a övgü plaketiyle birlikte TGC üyelerinin sevgilerini, selamlarını getirdiklerini belirterek “Akın Bodur yerelde gazeteciliğin çok zor koşullarda nasıl iyi yapılabildiğini temsil eden meslektaşlarımızdan. En kısa sürede tamamen iyileşeceğini ve yine mesleğini yapacağını umut ediyoruz” dedi.

AKIN BODUR’UN TEDAVİSİNİ ATAKENT HASTANESİ ÜSTLENDİ

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin girişimiyle Sağlık Bakanlığı’nın desteğiyle Hatay’dan İstanbul’a getirilen Akın Bodur’un tedavisini, Acıbadem Üniversitesi’ne bağlı Halkalı’daki Atakent Hastanesi üstlendi. Bir buçuk aydır Atakent Hastanesi’nde tedavisi süren Akın Bodur’un ameliyatını Ortopedi ve Travmatoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatih Dikici ve ekibi yaptı. TGC Başkanı Turgay Olcayto ve Genel Sekreter Sibel Güneş hastanede Prof. Dr. Fatih Dikici'den ve hemşiresi Yasemin Uçkan'dan Akın Bodur’un tedavisiyle ilgili bilgi aldı.

PROF. DR. FATİH DİKİCİ: AKIN BODUR YÜRÜYEBİLİR HALE GELDİ

Prof. Dr. Fatih Dikici tedavi sürecinin iyi gittiğini belirterek şöyle konuştu:

“Akın Bodur’a depremden hemen sonra Hatay’da başarılı bir ameliyat yapılmış. Biz ameliyat edilen bacağına revizyon ameliyatı yapmak zorunda kaldık. Enkazda kaldığı için her iki bacakta da sinir ezilmeleri vardı. Yürüyemiyordu. Şimdi sinirler yavaş yavaş normal haline dönüyor. Yoğun bir tedavi uyguladık. Rehabilitasyon sürecinin sonunda ayağa kalkıp yürüyebilir hale geldi. Yürümek ona büyük motivasyon oldu. İyileşme süreci devam ediyor.”

YENİGÜN HABER MERKEZİ