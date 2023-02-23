“Yaşadığımız deprem felaketinin ardından sahada, özellikle deprem bölgesindeki çalışan gazetecilere yönelik saldırılar giderek artmaktadır. Deprem bölgesindeki yurttaşların sorunlarını haberleştirmeleri nedeniyle siyasetçiler tarafından hedef gösterilmeleri, meslektaşlarımızın can güvenliğini tehdit etmektedir. Son olarak deprem bölgesinde yayın yapan Halk TV muhabiri Ferit Demir’e çekiçli saldırı olmuştur. Meslektaşımız ölümle tehdit edilmiştir. Ayrıca güvenlik güçleri tarafından meslektaşlarımızın deprem bölgesinde haber yapması engellenmektedir.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak sahada çalışan gazetecilere yönelik bu tür saldırıların kabul edilemez olduğunu belirtiyor ve kınıyoruz.

Meslektaşımıza ‘geçmiş olsun’ diyoruz. Olayın sorumlularının araştırılıp cezalandırılmasını bekliyoruz. Siyasetçileri deprem bölgesinde yurttaşların sorunlarını ve taleplerini dile getiren gazetecileri hedef göstermekten vazgeçmeye çağırıyoruz. Türkiye’nin yaşadığı sorunları haberleştiren gazetecilerin can güvenliğinin sağlanmasının da tüm yurttaşlar gibi devlet güvencesinde olması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz.”

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi