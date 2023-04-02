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Seccadeye basmak günah mı?

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1947 yılında Erzincan’da doğdu. Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nden mezun oldu. Mesleğe 1964 yılında Sosyal Adalet Dergisi’nde başladı. Yeni Sinema, Gelişim Sinema, Film Market dergilerinde yazı işlerini yönetti. ABC, Yön, Politika, Milliyet Sanat ve Nokta’da sinema eleştirileri yazdı. Uzun dönem Cumhuriyet Gazetesi’nde çalıştı. Türk Sinematek Derneği kurucuları arasında yer alıyordu. Fransızca, Almanca, İngilizce ve İtalyanca biliyordu. 2018 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü sahibiz Sungu Çapan Sürekli Basın Kartı taşıyordu.

“Değerli meslektaşımız sinema yazarı Sungu Çapan’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mesleğine ve Türk sinemasına gelişmesine uzun yıllar katkı sağlayan Sungu Çapan’ın ailesinin, dostlarının ve meslektaşlarının acısını paylaşıyor, sabır diliyoruz.”

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Sungu Çapan ’ın ölümünün ardından bir mesaj yayınladı. Mesajda şu görüşler yer aldı: