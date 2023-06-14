Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) Kurucu Başkanı Sedat Simavi adına 47 yıldır verilen ödüllere başvurular başladı. TGC Sedat Simavi Ödülleri için başvurular 30 Eylül 2023 Cumartesi günü saat 17.00’de sona erecek.

TGC Sedat Simavi Ödülleri’nde Gazetecilik, Radyo, Televizyon, Karikatür, Edebiyat, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Spor olmak üzere dokuz dalda ödül veriliyor. Ödül dallarının sayısı ve Seçici Kurul üyeleri, her yıl Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu tarafından belirleniyor.

Ödüllerle ilgili ilanlar gazetelere veriliyor. Ödül Sekreterliği tarafından 3500'den fazla öğretim kurumu ve kuruluşa elektronik posta ile mektup gönderilip ödüller için adayları varsa bildirmeleri isteniyor. Sedat Simavi Ödülleri’ne aday olabilmek için çeşitli şartlar aranıyor.

BAŞVURU KOŞULLARI

Adaylar, bir dalda ve bir eserle başvurabiliyor. Kolektif çalışmalar, ödül yönetmeliğindeki ilgili maddeye uyulmak koşuluyla aday olabiliyor.

Gazetecilik, Radyo-Televizyon ve Karikatür dallarında aday kişinin ve eserinin Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ndeki maddelere aykırı olmaması dikkate alınıyor.

Klasik ders kitapları, lisans, lisansüstü ve doktora tezleri ile bunlara dayalı makaleler, daha önce ulusal yarışma ve ödüllendirmelere katılmış eserler, derece almış olsun veya olmasın aday olamıyor.

Fen ve Sağlık Bilimleri dallarında eserin son beş yıl içinde (01.10.2018–30.09.2023), diğer dallarda ise, son bir yıl içinde (01.10.2022-30.09.2023) yayınlanmış ve gerçekleştirilmiş olması gerekiyor. Fen ve Sağlık Bilimleri dallarında yabancı dille yayınlanmış eserlerle de başvurulabiliyor. Bu durumda eserle beraber çalışmayı tam olarak anlatmak kaydıyla en az iki, en fazla beş sayfalık Türkçe özetinin verilmesi de gerekiyor.

ŞAHSEN DE BAŞVURULABİLİR

Ödüller için başvurular 30 Eylül tarihine kadar kabul ediliyor. Kuruluşlar ve öğretim kurumları tarafından gösterilen adaylar, adaylık için şahsen başvuranlar ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nce oluşturulan Ön Araştırma Kurullarınca belirlenen adaylarla birlikte Seçici Kurul değerlendirmesine sunuluyor. Ekim ayının ilk günlerinde ödül adaylarına ait çalışmalar ve belgeler Seçici Kurul üyelerine gönderiliyor. Seçici Kurullar Ekim ayının ikinci yarısından Kasım ayının sonuna kadar Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nde uygun gördükleri sayıda toplantılar yapıyor ve kazananları belirleyip 30 Kasım tarihine kadar Ödül Sekreterliği'ne bildiriyorlar.

ÖDÜLLER ARALIK AYINDA TÖRENLE DAĞITILACAK

Ödüller her yıl Aralık ayında törenle dağıtılıyor. Ödül kazananların isimleri medya yolu ile açıklanıyor. Ödül kazananlara, Sedat Simavi'nin küçük bir heykeli ve Ödül Belgesi, övgüye değer görülenlere, plaket ve övgü belgesi veriliyor.

1977 yılından bu yana verilen ödüllerle ilgili ayrıntılı başvuru koşullarına

www.tgc.org.tr internet sitesinin ödüller başlığı altındaki Sedat Simavi Ödülleri sayfasının Yönetmelik bölümünden ulaşılabilir. Merak edilen sorular için de Sedat Simavi Ödülleri Sekreterliği’nin sedatsimaviod [email protected] elektronik posta adresi üzerinden ya da 0212 513 84 58 numaralı telefonunu arayarak da bilgi alınabilir.

SEDAT SİMAVİ KİMDİR? (1896-1953)

Öncü çalışmaları ile adını yayın tarihine yazdıran Sedat Simavi, 1896 yılında İstanbul’da doğdu. Babası Hamdi Simavi Bey, annesi Sultan Abdülhamit sadrazamlarından Saffet Paşa’nın torunu Aliye Hanım’dır. Sedat Simavi, babasının görevli olduğu Samsun'da ilk Fransızca derslerini aldı. Kadıköy Saint-Joseph Fransız Okulu'nda başladığı öğrenimini Galatasaray Lisesi'nde tamamladı (1912). Okul sıralarında ilk karikatürleri yayınlanmaya başlandı. 1.Dünya Savaşı patlak verince Hadımköy'deki birliğine katıldı. 1916'da Şeker Bayramı'nın birinci günü Hande adındaki haftalık dergiyle yayın hayatına atıldı. 1917'de Müdafaa-i Milliye Cemiyeti adına ilk defa konulu bir film çevirdi. Pençe, Casus ve Alemdar Vakası filmleri böyle doğdu. İstanbul’un çeşitli semtlerinde başarı ile oynadı. Diken ve İnci dergilerini de bu arada yayımlamıştı. Sedat Simavi, günlük gazete idealine 21 Temmuz 1920'de Dersaadet ile kavuştu. Gazete, Sevr Antlaşması’nın yarattığı karamsarlığa karşı yapıcı bir ruh aşılıyordu. Onu Payitaht, Güleryüz izledi. 15 Mart 1933'te yayın hayatına atılan haftalık Yedigün ile 18 yıl en çok satan dergiyi çıkarma başarısına sahip oldu. Gazetecilerin dayanışmalarını ve bağımsızlıklarını sağlamak amacıyla Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin kurulmasında öncü oldu. Cemiyetin 1 numaralı Şeref Rozetini taşıdı ve ilk başkanı seçildi. Sedat Simavi 1 Mayıs 1948'de Türkiye'nin en büyük tirajlı gazetesi Hürriyet’i yayımlamaya başladı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı iken üniversitede Gazetecilik Kürsüsü’nün kurulması için de ilk yazılı başvuruyu yaptı. Sedat Simavi'nin mücadeleli hayatı 11 Aralık 1953'te son buldu.

2023 SEDAT SİMAVİ ÖDÜLLERİ SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ:

GAZETECİLİK:

Bertan Ağanoğlu - Milliyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü

Sedat Ergin - Hürriyet Gazetesi Yazarı

Prof. Dr. Yasemin Giritli İnceoğlu - İletişim Akademisyeni

Vahap Munyar - Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Genel Koordinatörü

Fatih Polat - Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

Çiğdem Toker - T24 İnternet Gazetesi Yazarı

İbrahim Varlı - Birgün Gazetesi Yayın Koordinatörü

RADYO VE TELEVİZYON:

Prof. Dr. Sevda Alankuş -Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen - İletişimci

Göksel Göksu - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Nazife Güngör-Üsküdar Üniversitesi Rektörü

Ayşe Özek Karasu - Habertürk İnternet Sitesi Yazarı

Zeynel Lüle - Tele 1 TV Programcısı

Dr. Erkan Oyal-İletişimci, Sunucu

KARİKATÜR:

İ. Bülent Çelik - Gazete Pencere Çizeri

Hicabi Demirci- Çizer

Nuray Karagöz- TGC Genel Sekreter Yardımcısı

Sefer Selvi - Evrensel Gazetesi Çizeri

Emre Ulaş - Çizer

EDEBİYAT:

Metin Celâl -Yazar, Eleştirmen

Nazlı Eray -Yazar

Turhan Günay-Yazar, Eleştirmen

Doğan Hızlan-Yazar, Eleştirmen

Adnan Özyalçıner -Türkiye Yazarlar Sendikası Genel Başkanı

İhsan Yılmaz-Hürriyet Gazetesi Kültür-Sanat Müdürü, Yazarı

İhsan Yılmaz-TGC Genel Saymanı

SOSYAL BİLİMLER:

Prof. Dr. Mehmet Öznur Alkan - İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyasi Tarih Ana Bilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Taner Berksoy - Piri Reis Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Başkanı

Prof. Dr. Sema Erder - Şehir Çalışmaları ve Göç Hareketleri Uzmanı

Prof. Dr. Sibel İnceoğlu -Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Emre Kongar - Sosyolog

Prof. Dr. İoanna Kuçuradi - Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi Müdürü

Prof. Dr. Bertil Emrah Oder - Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

Doğan Şentürk - Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni

Prof. Dr. İlter Turan - İstanbul Bilgi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi

FEN BİLİMLERİ:

Prof. Dr. Taylan Akdoğan - Özyeğin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. İdil Arslan Alaton - İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Şafak Altunkaynak - İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Viktorya Aviyente - Boğaziçi Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Durmuş Ali Demir - Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Türkan Haliloğlu - Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Prof. Dr. İlhan İkeda - Boğaziçi Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Önder Pekcan - Kadir Has Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Hakan Ürey - Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

SAĞLIK BİLİMLERİ:

Prof. Dr. Özdemir Aktan - Genel Cerrahi Uzmanı

Prof. Dr. Selim Badur - Mikrobiyoloji Uzmanı

Prof. Dr. Gökhan Demir - Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Önder Ergönül - Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Başkanı

Prof. Dr. Ahmet Gül - İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi

Sibel Güneş - TGC Genel Sekreteri - sagliktagundem.com Genel Yayın Yönetmeni

Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil - Harvard Üniversitesi Genetik ve Kompleks Hastalıklar Bölümü Başkanı

Prof. Dr. Selçuk Peker - Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Berrak Çağlayan Yeğen - Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

SPOR:

Gürcan Bilgiç - Sabah Gazetesi Spor Yazarı

Bağış Erten - Eurosport Türkiye Genel Yayın Yönetmeni

Şenes Erzik - UEFA -FİFA Onursal Üyesi - Türkiye Futbol Federasyonu Onursal Başkanı

Attila Gökçe - Milliyet Gazetesi Spor Yazarı

Melih Gümüşbıçak - T24 İnternet Gazetesi Spor Yazarı

Uğur Vardan - Hürriyet Gazetesi Spor Yazarı

Esat Yılmaer - Dünya Spor Yazarları Birliği (AIPS) 1. Başkan Yardımcısı