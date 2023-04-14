Sporun tüm branşlarının gelişimi için büyük bir çaba sarf ederek sosyal sorumluluk vizyonuyla destekleyen DenizBank, 2020 yılında TFF ile iş birliğine giderek, Erkek ve Kadın Milli Takımlar Ana Sponsoru olmuştu. TFF ve DenizBank yeniledikleri sponsorluk anlaşması ile işbirliklerini derinleştirerek Erkek ve Kadın Milli Takımlara bir de eMilli Futbol Takımını ekledi.

TFF Başkanı Büyükekşi: “Cumhuriyetimizin ve Federasyonumuzun 100. Kuruluş yıldönümünde futbolumuzu daha ileriye taşıyacak adımları atmaya devam ediyoruz”

Yenilenen sponsorluk anlaşması DenizBank Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen törende imzalandı. İmza töreninde konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Federasyon olarak Türk futbolunu kalıcı ve sürdürülebilir başarılara taşıma, marka değerini artırma çalışmalarını sürdürürken; bu hedeflere ulaşabilme yolunda doğru ve güçlü iş birliklerinin büyük önem taşıdığının altını çizerek, “Şanlı Cumhuriyetimizin ve Federasyonumuzun 100. kuruluş yıldönümünde futbolumuzu daha ileriye taşıyacak adımları atmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda kıymetli destekleri ve yol arkadaşlıkları ile her zaman Türk futbolunun yanında yer alan ve destekleyen DenizBank ile sponsorluk anlaşmamızı 3 yıllığına yenileyerek iş birliğimizi daha da güçlendiriyoruz. Bugün imzalayacağımız yeni anlaşma ile DenizBank, Erkek Milli Takımlarımız ve Kadın Milli Takımlarımızın yanı sıra eMilli Takımımızın da ana sponsoru oluyor.” dedi.

“DenizBank ile yapacağımız bu yeni iş birliği Türk futboluna büyük bir güç ve değer katacaktır”

DenizBank’ın kurulduğu günden bu yana yenilikçiliğe, teknolojiye, Ar-Ge ve inovasyona yaptığı yatırımlarıyla bankacılık ve finans sektöründeki öncü bir vizyona sahip olduğunu kaydeden Büyükekşi, “Türkiye’yi kulüplerimizden, Milli Takımlarımıza, altyapıdan hakemlerimize dünya futbolunun elit ülkeleri arasına taşıma hedefindeki federasyonumuzun vizyonu ile DenizBank’ın sektöründeki öncülüğü büyük paralellik taşımaktadır. DenizBank ile aramızdaki iş birliği bugüne kadar Türk futboluna büyük katkılar sağladı. Şimdi ise daha da geniş bir işbirliği ile daha büyük bir değer yaratacağımıza eminiz.” şeklinde konuştu.

Sponsorluk anlaşması için DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş’e ve çalışma arkadaşlarına teşekkür eden TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, “DenizBank ile yapacağımız bu yol arkadaşlığı; Erkek A Milli Takımımızın 2024 Avrupa Şampiyonası Avrupa Elemeleri’nde grubundan çıkarak Almanya’da yapılacak finallere katılmaya hakkı kazanmasında, Ekim ayından bu yana aldığı sonuçlarla dünya sıralamasında en fazla puan toplayan takım olmayı başararak 3 basamak birden yükselen Kadın A Milli Futbol Takımımızın bu başarısını artırarak sürdürmesinde itici güç olacaktır. Ayrıca eMilli Takımlarımızın da dünyada hızla gelişen ve ülkemizde de büyük ilgi ile takip edilen eFutbolu ileriye taşımak açısından çok kıymetli bir alan olduğuna inanıyoruz. FIFA’nın düzenlediği ve eMilli Takımımızın da yer aldığı Dünya Kupası Elemeleri’nde Denizbank’ın desteğini alarak ülkemizi gururlandıracak sonuçlar alacağımızı ümit ediyorum.” ifadelerini kullandı.

DenizBank Genel Müdürü Ateş: “Toplumumuzun gelişimi için futbolu desteklemeyi görev addediyoruz”

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş ise konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, birlik beraberlik duygusunun perçinlenmesine büyük katkısı olan futbolu desteklememenin kendileri için geleceğe yatırım demek olduğuna değinerek, “Bundan 3 yıl önce Erkek ve Kadın Milli Takımlarımıza destek ile başladığımız Türkiye Futbol Federasyonu iş birliğimizin kapsamını, dijitalleşen dünyada sporun geleceği olan eFutbola desteğimizle genişletmekten mutluluk duyuyoruz.” dedi.

Sporun gelişimi ve kitlelere ulaşmasını milli görev olarak sahiplendiklerini, Türk sporunun çınarı ve lokomotifi olan dört büyükler başta olmak üzere futbol endüstrisinin bütününe desteklerini kesintisiz sürdürdüklerini altını çizen Ateş şöyle konuştu:

“DenizBank olarak ülkemizi, ekonomimizi ileri taşıyacak, ardımızdan gelen nesillerin gelişimine katkı sunacak her alanda elimizi taşın altına koymayı vazifemiz olarak görüyoruz. Sporun birlik, beraberlik, mücadele, pes etmeme duygularını pekiştiren evrensel değerlerini ve milyar dolarlarla ifade edilen ekonomik gücünü göz ardı eden toplumların, kalkınmada geride kalacağına inanıyoruz. Bu sebeple de geleceğin başarılı sporcularının yetişmesine, özellikle de futbol yatırımlarımız aracılığıyla olimpik spor branşlarına kaynak aktarılmasına aracı olmayı önemsiyoruz. Birlik beraberlik duygusunun perçinlenmesine de büyük katkısı olan futbolu, milli takımlar seviyesinde destekleyerek önemli bir inisiyatif aldığımızı düşünüyoruz. 2020 yılında Türk futbolunun en üst seviyesi olan Milli Takımlar için Türkiye Futbol Federasyonu ile güçlerimizi birleştirmiştik. Bugün iş birliğimizin kapsamını, eFutbol Milli Takımımız ile genişletiyoruz. Şimdi gözümüzü 2024 Avrupa Şampiyonası ve 2026 Dünya Kupası’na çevirdik. Ortak duygularla yaralarımızı sardığımız bu günlerde futbolun birleştirici ruhundan güç alacağımıza inanıyor ve Ay Yıldızlılarımıza başarılar diliyorum.”

TFF Sponsorluk ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Vekili Kalkavan: “İki büyük markanın bir araya gelmesiyle ortaya çıkacak sinerjinin futbolumuza büyük yansımaları olacaktır.”

TFF Sponsorluk ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Vekili Alkın Kalkavan törende yaptığı konuşmada, büyük bir endüstri haline gelen futbolda güçlü markalar ile yapılan iş birliklerinin başarı yolunda çok büyük bir güç olduğunu kaydederek, “DenizBank sektöründe en büyük markalardan bir tanesi. İki büyük marka olan DenizBank markası ile Türk Milli Takımı markasının bir araya gelmesiyle ortaya çıkacak sinerjinin futbolumuza büyük yansımaları olacaktır. Bu anlaşma hem Milli Takımlarımıza hem de futbolumuza hedeflenen başarılar yolunda büyük katkı yapacaktır. Anlaşmanın futbolumuza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ