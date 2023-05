6 Şubat 2023’te yaşanan depremin ardından Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bölgedeki vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla futbol ailesi ile birlikte hayata geçirilen Omuz Omuza kampanyasına Fenerbahçe Kulübü’nün yaptığı konteyner bağışı için imza töreni düzenlendi.

Fenerbahçe Kulübü’nün Omuz Omuza kampanyasına yaptığı 550 konteynerlik bağışın imza töreni, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un katılımlarıyla Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde gerçekleştirildi. Törende TFF Süper Lig Kulüplerinden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Müslüm Özmen, TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Burak Çağlan Kızılhan, Simla Türker Bayazıt, Bekir İrdem ve Can Gebetaş hazır bulundu.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç: “Futbolun paydaşları olarak depremin ilk günden itibaren elimizden geldiğince çalıştık, uğraştık, çabaladık”

İmza Töreninde konuşan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, ülke olarak 6 Şubat 2023 günü ağır bir felaket yaşadığımızı kaydederek, “Felaket bile hafif kalıyor. Nüfusumuzun yüzde 15.7’sini etkileyen 11 ilimizi kapsayan pek çok Avrupa ülkesinden daha büyük b ir alanda arka arkaya çok ağır depremler yaşadık. Neticesinde çok büyük kayıplar, tarifi zor bir acı ve toplumumuzu sarsan büyük bir felaketle karşılaştık. Bir kez daha hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yakınlarına ve ülkemize baş sağlığı diliyorum. Bu acı dönemi ülkemiz ve milletimiz olarak el ele geride bırakmak için hep birlikte çalıştık, çalışıyoruz. Ve millet olarak bugüne kadar inanılmaz bir dayanışma sergilendi. Bugün de Türkiye Futbol Federasyonu’nun depremi yaşamış halkımızın yanında olmak için çok çok kısa bir sürede hayata geçirdiği ‘Omuz Omuza’ yardım kampanyası kapsamında değerli spor kamuoyunun karşısındayız. Tüm futbolun paydaşları olarak ilk günden itibaren elimizden geldiğince çalıştık, uğraştık, çabaladık, saatlerce ne yapabiliriz diye düşündük. Herkes elinden geleni fazlasıyla yapmaya çalıştı. Bizlerde sporcularımızla, derneklerimizle, üyelerimizle, taraftarlarımızla, tüm bölgenin halkıyla afet bölgesindeki vatandaşlarımızın ve devletimizin yanında olmaya; elimizden ne geliyorsa yaparak yanında olmaya çalıştık. Stadımızı afet merkezi ve afet yardım merkezine çevirdik. Afet bölgelerimizde ihtiyaç olan malzemelerden oluşan her bir ürünü ayrı ayrı gruplayarak, tasnif ederek özenle hazırlanmış 156 tırımızı halkımıza, deprem bölgesine ulaştırdık. Günler boyunca evlerinden, dükkânlarından, mağazalardan, marketlerden eşya alıp getiren; çorbada benim de tuzum olsun diyen tüm halkımıza teşekkür ediyoruz. Bu malzemelerin deprem bölgesine ulaştırılması müthiş bir lojistik operasyonuydu. İnanın en kolay temin ettiğimiz unsur tırlar ve kamyonlar oldu. Bizim hazırladığımız bütün yardım malzemelerini götürmeye hazır kamyonlar vardı. Bunun için emeği geçen tüm lojistik şirketlerine canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu yardım kampanyası için seferber olan tüm vatandaşlarımıza da teşekkürlerimi canı gönülden sunuyorum.” dedi.

"Bu felaketin yaralarını sarmak çok uzun sürecek. Görevimiz unutmamak ve unutturmamak"

Şu an deprem bölgesindeki en önemli çözüm bekleyen sorunun barınma ihtiyacının karşılanması olduğunun altını çizen Ali Koç şöyle konuştu:

“Biz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak ilk önce hemen çadır temin ettik. AFAD’a 1300 adet çadır ulaştırdık. Onlar ihtiyaçlar çerçevesinde bu çadırları tahsis ettiler. Sarı Lacivert Derneğimiz acil barınma ihtiyacına fayda sağlamak için 200 çadırdan oluşan bin kişilik bir çadır kent kurdu. Ayrıca depremden yaralı kurtulmuş haklımız için Kızılay ile beraber ülkemiz için ‘Birlik ve beraberlik bizim kanımızda var’ diyerek bu sloganla kan bağışı kampanyası gerçekleştirdik. Yönetim kurulumuz, çalışanlarımız, sporcularımız, teknik ekiplerimiz ve bu bölgedeki vatandaşlarımızın katılımıyla 3 gün boyunca kulübümüzün kapılarını kan bağışına açtık. Bu kampanya çerçevesinde 2053 tüp kan bağışı yapıldı. Kızılay standartlarına göre yapılan en önemli kan bağışlarından biri olduğu bize ifade edildi. Kızılay'a ve destek veren herkese bir kez teşekkür ediyorum. Bu felaketin yaralarını sarmak çok uzun bir süreç gerektirecek. Afet bölgesindeki halkımıza ve çocuklarımıza yapılacak yardımlarda yorulmak yok. Görevimiz unutmamak ve unutturmamak. Doğal olarak bu afetten en çok etkilenenler çocuklarımız oldu. 23 Nisan'da bölgedeki çocukları bir nebze olsun mutlu etmek için Hatay'da Sarı Lacivert Derneğimiz ile kurduğumuz çadır kentteydik. Bayramlaşmamızı hep birlikte yaptık. Yüzlerinde gülümsemeyi görmek her şeye bedeldi. Bölgedeki çocuklar, hepimizin çocukları, onların geleceği hepimize emanet olmalı. Karşılarına çıkan tüm zorluklarda onların yanında olmak, yollarındaki taşları kaldırmak bizlerin en büyük görevi olmalıdır. Fenerbahçe'nin spor kimliğine uygun şekilde, bölgede spor yapan ve deprem dolayısıyla spor hayatlarına ara vermek zorunda kalan birçok genç sporcuyu bünyemize kattık. Onların eğitim ihtiyaçlarını karşıladık. Barınma ihtiyacı olanları kendi bünyemizde barındırdık. Birebir ilgilenmeye çalıştık. Gelen sporcuların her biri bizim rekabet ettiğimiz branşlara çok büyük katkı sağladılar. Özellikle Hatay'dan çok değerli sporcular bünyemize katıldı.”

"Türk milleti neler yapabileceğini gösterdi"

Depremin yaralarını sarmak için tüm kulüplerin ve futbolun tüm paydaşlarının ayrı ayrı çok değerli adımlar attığını ifade eden Fenerbahçe Kulübü Başkanı, “Adeta iyilikte yarıştık. Futbol dünyasının paydaşları örnek bir duruş ve dayanışma ruhunu ortaya koydular. Aynı tüm halkın yaptığı gibi. Birlik beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan dönemde Türk milleti neler yapabileceğini göstermiştir.” diye konuştu.

"50 Milyon TL'yi TFF'nin hesabına aktardık"

Türkiye Futbol Federasyonu’nun da futbol ailesinin çatı kurumu olarak, Spor Bakanlığı, Kulüpler Birliği ve yayıncı kuruluşla birlikte futbolun tüm paydaşlarını kapsayan uzun soluklu bir yardım kampanyası başlattığını belirten Koç sözlerini şöyle sürdürdü:

“Demin de bahsettiğim gibi çok kısa sürede organize olundu. Bu da takdire şayan bir durumdu. Barınma ihtiyacına çözüm olmak adına Omuz Omuza kampanyasını hayata geçirdi ve kampanyamız halen devam etmektedir. Bizim hedeflerimiz en kısa zamanda binlerce konteyneri bölge halkının hizmetine sunmaktı. Hedef çok büyük olduğu için kampanya da devam ediyor. Unutmayın, unutturmayın dedik. Lütfen kampanyaya desteklerinizi devam ettirin. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak biz Türkiye Futbol Federasyonu olarak hayata geçirilen bu önemli adımda Omuz Omuza Yardım ve Dayanışma gecesinde bin konteyner sözü vermiştik. Bu konteyner sözümüz için üyelerimiz, sponsorlarımız, Fenerbahçeli iş insanlarının ve derneklerimizin destekleriyle hem yurt içi hem yurt dışında toplamda 112 Milyon TL’lik bir kaynak yarattık. Bu kaynak tamamen Omuz Omuza kampanyasının çalışmalarına fayda sağlayacaktır. Bugün imzalayacağımız anlaşma ile TFF tarafından Hatay'da yapılacak konteyner kent için 550 konteyner bedeli olan 50 Milyon TL'yi dün TFF hesabına aktardık. Geri kalan meblağ, yine bu kampanyanın şemsiyesi altında kampanyadan önce verdiğimiz siparişler çerçevesinde Kahramanmaraş'ta 500 konteynerlik bir yaşam alanı kuracağız. İnşallah Allah’ın izniyle Temmuz başında oralara taşınılacak. 19 Temmuz günü buranın resmi açılışını yapmayı amaçlıyoruz. Konteyner deyip geçmeyin altyapı, su, elektrik, sosyal yaşam alanları çok çok önemli. Bunu sadece 3'e 7 bir metal konteyneri oraya yerleştirmek olarak görmeyin. Devletimizin desteği sayesinde, AFAD'ın koordinasyonuyla el birliğiyle, omuz omuza, elimizden gelenin en iyisini yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın.Özetle Fenerbahçe olarak bugün itibariyle Omuz Omuza kampanyası toplamında 1050 konteynerin kurulması için gereken meblağı bağışladık. Bunun içinde aramızdaki protokolü sizlerin huzurunda imzalayacağız. Fenerbahçe’nin ülkesinin yanında olmak adına hayata geçirdiği bu adımla 112 Milyon TL’lik kaynak yaratılması için yanımızda olan her bir Fenerbahçeliye teşekkürlerimi sunuyorum. Spor bakanlığımıza, Türkiye Futbol Federasyonu’na ve yayıncı kuruluşa bu zemini hazırladığı için de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu afette oradaki halkımız için, ülkemiz için attığımız her adım bizim ülke sevdamızın, ülkemize duyduğumuz aidiyetin doğal bir parçasıdır. Her adımımızı bu sorumluluk bilinciyle atıyoruz. Bu sorumlulukla devletimizin, milletimizin yanındayız. İlk gün söylediğimiz gibi bugün bir kez daha vurguluyor ve hatırlatıyoruz; bu konu hiçbir zaman gündemimizden düşmemeli. Vatandaşlarımızın hayatlarının normale dönmesi yolunda yardımlar ve destekler durmamalı. Ülke ve millet olarak yaralarımızı, aynen başında olduğu gibi dayanışma ruhuyla sonuna kadar sarmalıyız. Unutmayın, unutturmayın.”

TFF Başkanı Büyükekşi: “Omuz Omuza kampanyası ile amacımız Türk futbol ailesinin acılı ve zor bir günde yan yana ve omuz omuza gelip, ‘futbol sadece futbol değildir’ gündemiyle depremzedelerimize katkı sağlamaktı”

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ise ülkemizi derinden üzen 6 Şubat depreminin yaralarını sarmak için 1 Mart tarihinde birçok ulusal kanalla birlikte bir kampanya başlattıklarının hatırlatarak, “Gençlik ve Spor Bakanlığı, Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği Vakfı ve futbolun tüm paydaşları ile birlikte el ele, omuz omuza vererek başlatıldı. Amaç Türk futbol ailesinin acılı ve zor bir günde yan yana ve omuz omuza gelip, futbol sadece futbol değildir gündemiyle depremzedelerimize katkı sağlamaktı. Birçok kulübümüz, münferit olarak hemen depremin ertesi günü acil ihtiyaçlar için binlerce tırlarla birçok ciddi rakamda yardımda bulundular. Bu yardımlar çok hızlı şekilde dağıtılmak için yola çıktı. Ama acil ihtiyaçlar, belli bir güne kadar fayda sağladı. Hâlbuki depremde aşağı yukarı 600-700 bin bina zarar gördü. İnsanların acil ihtiyaçları bitince sıra barınma ihtiyacına geldi. Barınma ihtiyacı, baktığımızda en kısa çözüm çadır, biraz zaman geçince gerek soğuk gerek sıcaktan korunmak adına bir diğer acil çözümün konteyner olduğunu gördük. Değerli kulüp başkanlarımızla bir araya geldik, toplantı yaptık. Ali Başkanımızın da bahsettiği gibi 1000 konteyner yardım konusunda mutabık kaldık. Bu arada da Türkiye Futbol Federasyonu, AFAD'a acil 20 Milyon TL bağışta bulundu. Ama gün geçtikçe depremin ne kadar büyük olduğu, 10 milyon insanı etkilediği ortaya çıkınca 1000 konteynerin yetmeyeceği konusunda mutabık kaldık. 1 Mart'taki 'Omuz Omuza' kampanyasını başlattık.” dedi.

“Her hafta 15-20 bin SMS atılmaya devam ediliyor”

Sadece Türkiye’den değil yurt dışından da, futbol ailesinin Guardiola, Arsene Wenger, İlkay Gündoğan, A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ve onların birçok takım arkadaşının Omuz Omuza Yardım Kampanyası yayınlarına katılarak destek verdiklerini belirten Büyükekşi, “Süper Lig kulüplerimiz, 1. Lig kulüplerimiz bu kampanyaya katılarak çok güzel bir şekilde kampanyaya katkı verdiler. Ama kampanyayı bir günlük yapmadık. Tüm hafta oynanan karşılaşmalarda futbolcularımız sahaya Omuz Omuza kampanyasına SMS ile destek verilmesiyle ilgili bir pankartla sahaya çıkıyor. Ben her hafta SMS’leri kontrol ediyorum ve 15-20 bin arası SMS atılmaya devam ediliyor. Tüm futbolseverlere çok teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

"Kurduğumuz her konteyner kente bir halı saha yapacağız”

Deprem bölgesinde kurdukları konteyner kentleri sadece konteynerleri koymak şeklinde düşünmediklerinin altını çizen TFF Başkanı Büyükekşi şöyle konuştu:

“İhalesini yaptık, her yaptığımız kente çocuklar için bir halı saha yapacağız. Ayrıca, hepsinde çocuk oyun parkı olacak. Çocuklarımızın sosyal olarak gelişmesini sağlayacak diğer bölümler de mutlaka olacak. Depremzedelere moral vermek için birçok takımımız da katkıda bulundu, önce Riva’da bir Sayın Bakanımız Murat Kurum’un katıldığı bir maç yapıldı. Karşılaşmaya davet edilen depremzede çocuklarımıza moral verildi. Daha sonra Mersin’de yine şöhretler karması ve depremzede çocuklarla karşılaşma yapıldı. Bu karşılaşmanın Mersin’de oynanmasının nedeni de depremde en fazla zarar gören şehirlerimizden Hatay’ın takımı Hatayspor’un önümüzdeki yıl karşılaşmalarını Gençlik ve Spor Bakanlığımızın katkılarıyla Mersin’de oynayacak olmasıydı. Bu nedenle Mersin’e gittik. Hataysporlu birçok futbolcu da o gün Mersin’deki gösteri maçına katıldı. Çocuklarımızı çok mutlu ettik. Gençlik ve Spor Bakanlığımız Mersin’deki bir tesisimizi Hatayspor’a tahsis etti. Biz de TFF olarak antrenman sahalarını yapmak için kollarımızı sıvadık. Sezona kadar da Hatayspor’a Riva tesislerimizi açtık. Bir başka depremzede kulübümüz İskenderunspor depremden bu yana Riva tesislerimizi kullanıyor. Yine depremzede takımlarımıza bütün imkanlarımızı kullandırıyoruz. Yine birçok takımımız depremzedeler yararına özel maçlar düzenledi. Bu kulüplerimizin bir tanesi de Fenerbahçe. Biz de Milli maçımızı depremzedelerimiz yararına kullanacağımız ilan ettik. Şu ana kadar yapılan yardımlarla 4 bin konteynerin siparişini verdik. Bunun 1000 tanesi Kahramanmaraş’ta, 500 tanesi Gaziantep Nurdağ’da, 500 tanesi Gaziantep İslahiye’de, 1000 tanesi Adıyaman ve 1000 tanesi Hatay’da kurulacak. Bugün bir protokol imzalayacağız. Fenerbahçe Kulübü dün TFF hesabımıza 50 Milyon TL gönderdi. Bununla Hatay’da kuracağımız konteyner kentimize 550 konteyner daha ilave edeceğiz. Bunun dışında sayın başkanımızın ilave yapacakları 500 tane konteyner ile futbol ailemizin yaklaşık 5050 konteyneri hayata geçmiş olacak. Bu da 4 kişilik aile üzerinden hesaplarsak 20 bin kişinin barınma ihtiyacını karşılamış olacağız. 20 bin kişi küçük bir ilçe demek, önemli bir rakam. Ama kampanyamız devam ediyor. İnşallah bu rakamları daha da ileri taşıyabiliriz. Buradan bütün futbolseverlere ve sporseverlere çağrıda bulunmak istiyorum. Depremin yaraları bir günde sarılmıyor. Devletimiz kalıcı konutların temellerini attı. En azından o kalıcı konutlar yetişene kadar depremzedelere katkı sağlamak, onların barınmalarını en güzel şekilde, hiçbir sorun yaşamadan sağlamak için el ele, omuz omuza vereceğiz.”

“11-14 Haziran tarihleri arasında kurduğumuz konteyner kentleri bazı futbolcularımızla birlikte ziyaret edeceğiz”

Mehmet Büyükekşi depremzede vatandaşlarımıza daha fazla katkı sağlamak için Omuz Omuza kampanyası ile yeni başlattıkları bir başka kampanyayı birleştirdiklerini de kaydederek, “Paris Saint Germain Kulübü Omuz Omuza kampanyamız kapsamında 1 Milyon Euro, Avrupa Kulüpler Birliği ise 500 bin Euro bağışta bulundu. Bu bağışlarla birlikte bazı futbolcuların formalarını gönderdiler. Yine depremzedelere katkıda bulunmak amacıyla geçtiğimiz günlerde TFF olarak GoArt firmasıyla sözleşme imzaladık. Bu formalar GoArt ile Metaverse dünyasında başlattığımız kampanya kapsamında satılacak. Bize bir rakam garanti ettiler. O parayı da konteyner alımında kullanacağız. Mersin’de düzenlediğimiz gösteri maçında gördük ki depremzede çocuklarımızın en çok ilgi gösterdiği şey futbolcular ile vakit geçirmek, onlarla konuşmak, onlarla fotoğraf çektirmek. Biz de 11-14 Haziran tarihleri arasında depremzedelerimiz için yaptığımız konteyner kentlere bazı futbolcularımızla ziyarette bulunmak istiyoruz. Böylelikle deprem bölgesindeki çocuklarımızı mutlu ederiz diye düşünüyorum. Mersin ziyaretimizde bir engelli vatandaşımız Fenerbahçeli futbolcumuz Arda Güler'in imzalı formasını istedi. Fenerbahçe ile görüştük ve Arda Güler bu gencimizi görüntülü arayıp sohbet etti ve imzalı formayı da gönderiyorlar. Bir başka engelli vatandaşımız da Galatasaray’dan Icardi’nin formasını istemişti. Depremzede bölgesindeki çocuklarımızı, vatandaşlarımızı ruhen de mutlu etmek istiyoruz. Bu nedenle kulüplerimize çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra yapılacak işbirliklerinde de tüm kulüplerimizi ve tüm futbol camiasının el ele vererek hareket etmesini istirham ediyorum. Omuz Omuza kampanyamız kapsamında SMS kampanyamız da devam ediyor. Lütfen ‘Destek’ yazın 8332’eye gönderin.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Mehmet Büyükekşi ve Ali Koç düzenlenen protokolü imzalayarak el sıkıştı.

