Ankara'da düzenlenen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Seçimli Olağan Genel Kurulu başladı.

JW Marriott Hotel'de yapılan genel kurul toplantısı, 202 delegenin imzasıyla açıldı. Divan başkanlığına, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak seçildi.

Genel kurula Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, FIFA, UEFA temsilcileri, kulüp başkan ve yöneticileri ile delegeler katıldı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ile Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de kongrede yer aldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gündem maddeleri görüşülmeye başlandı.

Genel kurulda TFF Başkanı, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu'nun 1 Haziran 2022-31 Mayıs 2023 dönemindeki hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibrası görüşülecek.

Kongrede daha sonra başkanlık seçimine geçilecek ve TFF'nin yeni yönetimi belli olacak. Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi, seçime tek aday olarak girecek.

BÜYÜKEKŞİ'NİN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Genel kurulda, Büyükekşi'nin yönetim kurulu listesi divana sunuldu.

Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki yönetim kurulu asil listede şu isimler bulunuyor:

İbrahim Burkay, Yusuf Günay, Yalçın Orhan, Alkın Kalkavan, Hamit Altıntop, Müslüm Özmen, Volkan Can, Ali Düşmez, Erman Kalkandelen, Ramazan Üçdan, Ruşen Çetin, Mustafa Eröğüt, Şafak Müderrisgil, Haluk Kalyoncu.

Öte yandan denetleme kurulu asil üye listesinde ise İsmail Gerçek, İrfan Karakaş, Osman Arslan, Selim Doğan ve Ali Koray Büyükasar yer aldı.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ'NİN AÇIKLAMALARI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türk futbolunu markalaştırmak istediklerini belirterek, "Önümüzdeki senelerde Süper Lig, 1, 2, 3. Lig ve Türkiye Kupası'nda oynanacak format ve fikstür yapısını birlikte yeniden oluşturmak istiyoruz." dedi.

Ankara'da JW Marriott Hotel'de yapılan TFF'nin Olağan Seçimli Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Büyükekşi, göreve geldiklerinden beri aktif katılımlı 30 toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Başarı için çok sayıda hedef belirlediklerini anlatan Büyükekşi, "Bu hedefler üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. 11 stratejik amaç altında tam 22 stratejik hedef belirledik. Genel kurul sonrasında planladığımız çalıştaylarla stratejik hedefleri sizlerle birlikte son haline getireceğiz. Yıl sonunda gerçekleştireceğimiz büyük futbol çalıştaylarla Türk futbolunun kısa, orta ve uzun vadeli stratejilerini ve yolunu hep birlikte kamuoyuyla paylaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Türk futbolunun gelişimi için futbol akademileri projesini hayata geçirdiklerini aktaran Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Bu projeyle altyapılarda Türk futbol modelini oluşturmak istiyoruz. Bu anlamdan Avrupa ve Türkiye'deki birçok kulübün altyapılarını yerinde ziyaret ettik. Dünyaca ünlü şirketlerle anlaşma yaptık. Amacımız milli takımlarımızın kendi havuzundan yıldız oyuncu üretmesidir. Diğeri ise kulüplerimizin kendi akademilerinden yetiştireceği oyuncular sayesinde dışardan transfer ihtiyaçlarını en alt seviyeye indirmek gerekir. Önümüzdeki yıllarda daha zengin ve nitelikli hakem havuzu yaratabilmek adına hakem akademisini kurduk. Hakemlerimizi kariyerlerine başladıkları andan itibaren gelişim süreçlerini takip eden bir sistemden eğitim almaya başladılar. Bu sayede hakemlerimizin profesyonel liglerde görev aldıklarında minimum hata maksimum performans göstermelerini hedefliyoruz."

YARI OTOMATİK OFSAYT TEKNOLOJİSİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, teknoloji alanında çalışmalar yaptıklarını belirterek, futbolda dijitalleşmeyi çok önemsediklerini söyledi.

"Çağımızın olmazsa olmazlarının başında dijitalleşme geliyor." diyen Büyükekşi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu alanda hep birlikte ciddi atılımlar yapmaya ihtiyacımız var. TFF olarak, dijitalleşme ile ilgili önemli adımlar attık, atıyoruz. Dijital hakem atama sistemine geçtik. Gözlemci raporlarını dijital hale getirdik. 4 yıllık maliyeti 8 milyon Euro olan yarı otomatik ofsayt teknolojisini yeni sezonda Türk futboluna kazandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bir kaç hafta içerisinde neticelendirip önümüzdeki sezona yetiştireceğiz. Önümüzdeki sezondan itibaren tüm liglerimiz dev profesyonel futbolcu lisans işlemlerini dijitale taşıdık."

Büyükekşi, UEFA Şampiyonlar Ligi, Almanya ve Belçika lig yapılarını yeniden düzenleyen bir firma ile iş birliği protokolü imzaladıklarını anımsatarak, "Önümüzdeki 6 ay içerisinde futbol ailesinin tüm taraflarıyla görüşmelere yapacağız. Böylece önümüzdeki senelerde Süper Lig, 1, 2, 3. Lig ve Türkiye Kupası'nda oynanacak format ve fikstür yapısını birlikte yeniden oluşturmak istiyoruz. Bu sayede Türk futbolunun da marka değeri, sponsorluk ve yayın ihalesi gelirlerini artırmayı hedeflemekteyiz. Tüm takımları kapsayacak yepyeni bir başarı hikayesi yazmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"TÜM LİGLERİMİZDE PROFESYONEL FUTBOLCU LİSANS İŞLEMLERİNİ DİJİTALE TAŞIDIK"

Yeni transfer yönetimine ilişkin de Büyükekşi, "Önümüzdeki sezondan itibaren tüm liglerimizde profesyonel futbolcu lisans işlemlerini dijitale taşıdık. Bu 26 Haziran'da başlayacak transfer dönemine hepiniz kendi kulüplerinizde dijital olarak yapabileceksiniz." dedi.

"Futbol endüstrisini daha değerli hale getirmek zorundayız, Türk futbolunun geleceği buna bağlı" diyen Büyükekşi, şöyle devam etti:

"Üstelik bu değerin nasıl oluştuğuna, nasıl arttırıldığına ve nasıl korunduğuna geçtiğimiz günlerde hepimiz birlikte şahit olduk. Şampiyonlar ligi finaline ev sahipliği yaptık, ilgili tüm paydaşlarla birlikte finalin en güzel şekilde gerçekleşmesi için elimizden geleni yaptık. Diğer taraftan, rekabetin sahnesini nasıl kurduklarını, eğlenceyi, ekonomiyi, tanıtımı, etkinliğin öncesini-sonrasını nasıl yönettiklerini izledik. Sponsorların futbola nasıl değer kattığını, medyaya nitelikli içerik sağlamanın ne kadar kıymetli olduğunu hep birlikte gördük. Bu değeri biz de yaratmak zorundayız, biz bunu niye yapmayalım, bunu yapabilecek, bilgimiz, aklımız da gücümüz de var. Türk futbolunda süreklilik arz eden gelir kaynaklarına kavuşmamız gerekiyor. Bunun için, dostluğa ve iş birliğine, sükunete ve empatiye, birbirimize güvenmeye ve bu güzel oyunun güzel taraflarını ön plana çıkarmaya ihtiyacımız var."

HEDEF EURO 2024'E BAŞARILI FUTBOLLA DAMGA VURMAK

Türk futbol ailesi olarak damaklarında buruk tatlar bırakan her şeyi bir kenara bırakarak beyaz bir sayfa açma zamanının geldiğini dile getiren Büyükekşi, "Bu aile içerisinde konuşarak çözemeyeceğimiz hiçbir şey olmadığı gibi üzerimizde geçmişe dair bir kırgınlık taşıma lüksümüz de yoktur. Önümüzdeki dört yıl boyunca sizlerle birlikte; Türk futbolunu sportif performansta ileri taşımaya, kulüplerimizin gelirlerini iyileştirmeye, yayın gelirlerini artırmaya, milli takım ve kulüplerimizi Avrupa ve dünya sıralamasında yukarı çıkarmaya, futbolun seyirci kitlesini büyütmeye, marka değerini, itibarını, imajını güçlendirmeye, futbol sevgisini artırmaya odaklanacağız. Yeni Türkiye 100 yılında, futbolumuz ve ülkemiz için birlikte yapacağımız daha çok şey var." ifadelerini kullandı.

Hedeflerine ilişkin de Büyükekşi, "Hedefimiz; sadece EURO 2024'e katılmak değil, başarılı futbolumuzla bu turnuvaya damga vurmak, EURO 2028 ve 2032 turnuvalarında sadece ev sahibi olmak değil, bu güzel ülkenin bugüne kadar gerçekleştirdiği organizasyonlar arasında en güzel, en başarılı ev sahibi olmasını sağlamak. Bu hedeflere ancak birlik ve beraberlik içinde olursak yakalayabiliriz. Bugüne kadar bizlere verdiğiniz desteklere de yol gösterici eleştirilere de şahsım ve yönetim kurulum adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ İLE BİR SIKINTIMIZ YOK"

"Bizim hiçbir camiayla, özellikle Beşiktaş camiasıyla bir sıkıntımız yok. Olamaz da zaten. Bu yapılan uygulamalar Türk futbol camiasının geneliyle ilgili bir şey. TFF, Türk futbolunun çatısı ve ailenin hiçbir bireyiyle küs olamayız."

TFF BAŞKANI, YÖNETİM KURULU VE DENETLEME KURULU OY BİRLİĞİYLE İBRA EDİLDİ

TFF Başkanı, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu, 1 Haziran 2022-31 Mayıs 2023 dönemindeki hesap ve faaliyetleriyle ilgili oy birliğiyle ibra edildi.

Federasyonun 1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 dönemi tahmini bütçesi kabul edildi. TFF Yönetim Kurulu'na gerektiğinde bütçe tadilleri yapmak, taşınmaz alımı ve satımı ile ayni haklar tesisi için yetki verildi.

KULÜPLERİN YABANCI ORTAK ALMASI KABUL EDİLDİ

TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda verilen önergeyle Kulüplerin Yabancı Ortak Alması ve Yabancı Delege ataması konusunda yapılan oylama kabul edildi.