Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takımımızın Letonya'yı 3-0 mağlup ettiği maçın ardından futbolcuları kutladı. Büyükekşi, performanstan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Galler karşısında da aynı başarıyı beklediklerini ifade etti.

Büyükekşi, "Letonya karşısında sergilediğiniz başarılı futbol için sizleri kutluyorum. Galler karşılaşmasında da aynı başarıyı bekliyoruz" dedi.

Futbolcuların mücadelesinden oldukça memnun olduğunu belirten TFF Başkanı, "Ülkemizde taraftarımızın desteğiyle çok daha iyi işler yapacağınıza inanıyoruz. Bu inancım sarsılmaz" ifadelerini kullandı.

Türkiye, 2023 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri kapsamında Galler ile 22 Haziran 2023 tarihinde kendi sahasında karşılaşacak. A Milli Takımımız, bu önemli maç öncesinde taraftarlarının desteğiyle sahada olacak ve mücadeleyi sürdürecektir