Uzun zamandır beklenen yerli savaş uçağı TF-X/ MMU için sevindiren bir gelişme yaşandı. Bugün ortaya çıkan görsellere göre Milli Muharip Uçak önce piste çıktı, sonra motor çalıştırdı. Proje takvimi de 2 yıl erkene çekildiği için bu yıl havalandığını göreceğiz. TUSAŞ, Hürkuş’un ardından Hürjet ve Milli Muharip Uçak için çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde montaj süreci biten Hürjet prototipinin hangar dışına çıkarıldığı ve motor çalıştırdığı video paylaşıldı. Milli Muharip Uçak ise normal takvimde Hürjet’in 2 sene gerisinde gelecekti. Ancak TUSAŞ genel müdürü Temel Kotil işlerin beklenenden hızlı ilerlediğini, uçuş kontrol sistemlerinden motora, hidroliklerden iniş takımlarına kadar neredeyse tüm parçaların en ufak sorun olmadan entegre edildiğini söyledi.

HANGİSİ DAHA İYİ?

Geçtiğimiz yıl 20 adet Bayraktar TB2 satın alan ve 100 adet daha alacağını söyleyen BAE, hava aracını kopyalamayı seçti. Bununla birlikte MMU için paylaşılan mevcut takvime göre ilk uçuş tarihi Ekim 2025 olarak gözüküyor olsa da 2023 yılının sonunda gerçekleşeceğini belirtti. Daha sonra 22 Şubat’ta görselleri ve videosu paylaşılmasa da entegrasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra motor çalıştırdığı söylendi.

MOTOR ÇALIŞTIRDI

Savunma sanayii basını tarafından paylaşılan görsellerden de görebileceğiniz gibi, Milli Muharip Uçak önce piste çıktı, sonra motor çalıştırdı. Fakat henüz teker kesme ve ilk uçuş gibi aşamalara geçilmediğini belirtelim. Yine de 2023 içerisinde hem Hürjet hem de Milli Muharip Uçak için önemli gelişmeler yaşanacak.

MMU/ TF-X ÖZELLİKLERİ

Uzunluk: 21 m

Kanat açıklığı: 14 m

Yükseklik: 6 m

Itki: 2x 29.000 ya da 2x 32.500 lb (2x F110)

Servis tavanı: 55.000+ ft

Azami hız: 1.8 Mach

G limitleri: +9g / -3.5g

Aviyonikler: ASELSAN’ın yerli AESA radarı bütünleşik RF sistemi (BÜRFİS)

SAR (Sentetik açıklıklı radar sistemi)

IRST (Kızılötesi arama ve takip) sensörü

EOTS (Elektro-optik hedefleme sistemi)

Kaska monteli nişangah sistem

Diğer:

Yüksek manevra kabiliyeti ve güçlü bir itki sistemi

Süperseyir kabiliyeti Uzun harekat yarıçapı

Radarda düşük görünürlük

Sensör füzyonu

Gelişmiş veri bağı kabiliyetleri

Yüksek hassasiyete sahip mühimmatlar atabilme kabiliyeti

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce TF-X/MMU yeni takvime uyarak 2023’te havalanabilecek mi? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!