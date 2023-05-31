Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, Haber Global'de katıldığı canlı yayında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu için sert eleştirilerde bulundu. "İmamoğlu yalancı zaten" diyen Göksu, "Biz yalan söylemeyi bilmiyoruz, diyorlar. Daha üç gün önce yalan söyledin." ifadelerini kullandı.

Göksu, İmamoğlu için, "Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı oldu dedi. Silivri'de ne dedi? Ey millet Meclis'i size Cumhur İttifakı aldı derlerse, onlara İBB Meclisi'ni gösterin diye, bakın nasıl tıkır tıkır işliyor, kendi kendini yalanladı." dedi.

"İstanbul'da İBB başkanlığı yapmayan bir belediye başkanı var. Sanırım 2023 yılında İstanbul'da bulunduğu süre dışarıda bulunduğu süreden azdır." diyen Göksu, "Türkiye'nin bir diasporası İstanbul, burada Anadolu ile bağı olmayan insan çok azdır. Anadolu'nun gündemini tayin etme imkanına sahipsiniz, Anadolu'da doğan genç, İstanbul'a gelmeyi hayal ediyor, dünyanın en önemli çekim merkezi, dünyada hareketliliği en yüksek metropol. Bir günde 20 milyon yolculuk yapılıyor. Bu kenti emaneten ya da vekaleten yönetebilir misiniz? Hayır. İBB Başkanı aday olduğunda İstanbul'da kazanacağını düşünmüyordu, kazanınca ona dediler ki senin yerin orası değil sen özgün bir projesin, sen Cumhurbaşkanı olacaksın, dediler, bunu düşünüyordu." açıklamasında bulundu.

"Şu anda İstanbul'u yönetemeyen bir Belediye Başkanı var." diyen Tevfik Göksu, "O üstüne çıktığın otobüs İETT'nin değil mi, çıksın açıklasın, o kaynaklar, billboard ne diye kullandın, kim ödedi parasını?" dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ