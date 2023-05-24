Birinci Tura Göre İkinci Tur Çok Daha Heyecanlı

"İlk turda sokakta heyecan fazlaydı. İkinci turda bizim tabanımızda seçime katılımın azalacağını düşünmüyorum." diyen Tevfik Göksu, "Bizim tabanımızda Cumhurbaşkanımıza oy veren kardeşlerimizin hepsi bu oyun ne anlama geldiğini, sadece bir riyaset meselesi olmadığını, bunun Türkiye’nin geleceği olduğunu sandıklardaki yığılmada gösterdi. Birinci tura göre ikinci tur çok daha heyecanlı." açıklamasında bulundu.

Tevfik Göksu'dan Ekrem İmamoğlu Eleştirisi

Göksu, Ekrem İmamoğlu için, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bütün kurgusu bir algı yönetmeye göre kurgulanmış. "Ben yalan söylemeyi beceremem ki" diyor. Ama sen 14 Mayıs akşamı toplumu yanıltmak için konuştun." ifadelerini kullandı.

"Gelirlerse Türkiye’nin bütçesini 5 kat artıracaklarmış. Siz İstanbul'un bütçesini 2 kat artıracaktınız. Ne oldu? İstanbul tarihinde merkezi idareden bugün aldığı kadar yüksek oranda para hiç almamıştı." diyen Göksu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi kentsel dönüşüm için 4 tane bina yenilemişler. Bizim yaptığımız 2 bin 400 konutluk kentsel dönüşüm konutunun 320 tanesini teslim ettiler. Bize borçlanma talebinden başka bir şey gelmedi. İstanbul adına bugüne kadar hangi projeyi getirdiniz de biz karşı olduk." dedi.

İmamoğlu İstanbul'u Unuttu

Göksu Ekrem İmamoğlu için, "Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı talebinden sonra İstanbul'u unuttu. İstanbul vekaletle yönetilebilecek bir kent değil." ifadelerini kullandı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ