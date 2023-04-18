Program yöneticisi programında ÂMA bir kız kardeşimize ismiyle hitap ederek şöyle sorar: Nasılsınız?

Ruhen mutluluk arz eden mütevaziliğiyle kız kardeşimizin verdiği cevap beni çok duygulandırdı.

“YARADANA hamd olsun-Yaratıp İMTİHAN edene-İmtihandan geçirip SABIRLAR verene-Sabırlar verip BİLİNÇLERİ BİLEYENE-ZAFERE erdirene HAM olsun.” İyiyim ağabeyciğim.

Yaratıcının yarattığı ve insanın hizmetine sunduğu sonsuz nimetler karşısında ancak bu kadar güzel hamd edilir.

İçerisinde, YARADAN, İMTİHAN, SABIR, BİLİNÇLERİ BİLEYEN, ZAFER, ve HAMD kelimeleri gibi gönülden gelen kelimeler var. Anlam yüklü, adeta ilmik-ilmik döşenerek güçlü bir mesajla ağızdan dökülmüş. Bu kutlu kelimeler hakkında saatlerce konuşulabilir, saatlerce yazılabilir. Her birinin insan hayatı, huzuru, mutluluğu ve kulluğu açısından. Böyle bir hitap tarzı: hem edep, hem ahlâk, hem güçlü iman kuşamıyla oluşabilir ancak.

Yaratılmış her şeyi; Alemleri, yeri-göğü ve içerisindekileri, insanları Allah’u Teâlâ yarattı. Ahiret için Dünyayı yarattı. Her kul burada kendi imtihanını oluyor. İmtihan içerisinde zorluklar-kolaylıklar-sıkıntılar-güzellikler vardır. Zorluklara direnmek sabır gerektirir. İmtihan gerçeği sabrı zorunlu kılıyor. Sabreden kul, mücadele içerisinde hem bilinçlenir hemde bilenir. Bu durum kula aktiflik kazandırır. Bilenerek aktiflik kazanan kul, hedefine kilitlenerek direnç gösterir ve zafere ulaşır. Zafere ulaşan kul, geldiği nokta açısından hedefine ulaştığından, kendisine yardım eden yaradana hamd’ı kulluk görevi bilir. İçerisinden geçilen bu merhale aşamaları, bir yandan da Kul’a “Kararlılık-Şuur-Edep-Ahlâk-Güçlü İman” Kazandırır.

Hadis: “Ben güzel Ahlâkı tamamlamak için gönderildim.”

Ayet: “Ey İman edenler! Allah’a ve Resulüne İman ediniz.”

En’am 82. Ayet: “İman edip de imanlarını haksızlıkla karıştırmayanlar ve işte güven onlarındır. Hidayet bulanlar da onlardır.”

Selâmlar, Allah’a Emanet olunuz.