Ekranların yeni dizisi Tetikçinin Oğlu hem konusu hem de oyuncularıyla dikkat çekiyor. Dizinin çekimleri sırasında başrol oyuncuları Şevket Çoruh ve Timuçin Esen arasında gerginlik yaşandığı iddia ediliyor. Öte yandan Timuçin Esen'in yönetmen Yağız Alp Akaydın ile arasında kavga çıktığı da iddialar arasında. Fox Tv'nin yeni dizisi her salı akşamları yayınlanıyor. Dizide, Şevket Çoruh İskender Karayurt (İsko), Timuçin Esen ise Korkmaz rolünü canlandırıyor.

ŞEVKET ÇORUH'TAN TEPKİ?

Usta senarist Gökhan Horzum’un kaleme aldığı FOX TV dizisinin setinden sızan bilgilere göre 2 aktör arasında zaman zaman gergin anlar yaşanıyor. Bunun nedeni ise Timuçin Esen’in senaryodaki diyaloglardan ve mekan seçimine kadar birçok konuda kendi istediğini yaptırması. Bu durumun zaman zaman Şevket Çoruh’un tepkisini çektiği kulislerden sızan dedikodular arasında. Dizinin Bodrum’da çekilmesine de Timuçin Esen’in karar verdiği gündeme gelmişti. Bir diğer iddia ise Tetikçinin Oğlu’nda yönetmen Yağız Alp Akaydın’la Timuçin Esen’in arasında kavga çıktığı yönünde. Sette yönetmenle sorun yaşayan Esen’in kendi sahnelerini daha önce de “Hekimoğlu” dizisinde beraber çalıştığı yönetmen Emre Aybek’in çekmesini istediği öğrenildi.