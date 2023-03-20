Çok uzun yıllardır hayatımızın bir parçası olan e-posta, kurumlar için de çok önemli bir iletişim ve kampanya kanalını ifade ediyor. Özellikle dijital dünyanın gelişimi ile yeni kanallar kullanıcılarla buluşsa da e-posta yaygınlığı artmaya devam ediyor. Statista’ya göre e-posta kanallarının oluşturduğu global gelir seviyesi yükselmeye devam ederken, 2027 itibariyle de 17,9 milyar dolara ulaşacak. Global pazarlama profesyonellerinin yüzde 82’sinin tercih ettiği kanaldaki başarının anahtarı ise e-postaların ilgili adreslere ulaşmasından geçiyor. Konuyla ilgili Oğuz Küçükbarak, “E-posta pazarlamada diğer kanallara göre kitlenizle direkt iletişime geçme gibi bir avantajınız bulunuyor. Ama bu avantajı tam anlamıyla kullanabilmek e-postaların sorunsuz olarak kullanıcılara ulaşmasından geçiyor. Burada gönderim yapan kurumların liste hijyeninden, içerik- tasarım özelliklerine ve aldıkları e-posta gönderim hizmeti kalitesine çok fazla faktör devreye giriyor. Ulaşılabilirlik konusunun e-posta kampanya başarısında düşünülenden çok daha önemli olduğunu uzun yıllara yayınlan çalışmalarımızda gözlemliyoruz” sözleriyle görüşlerini belirtiyor.

Her altı e-posta’dan biri gelen kutusuna düşmüyor

E-posta ulaşılabilirliği konusunda dünyadaki önemli otoritelerden Validity’e göre her altı e-postadan biri kullanıcıların gelen kutusuna inmiyor. “Göndermek” ile “ulaştırmak” arasında kavramsal açıdan olduğu gibi teknik açıdan da farklılık olduğunun altını çizen Oğuz Küçükbarak “E-posta teslim edilebilirlik kurallarına uygun bir şekilde hareket edilmediğinde hedef kitlenin belli bir kısmına ulaşılabiliyor, haliyle bu durum kampanyalardaki getiri oranlarını düşürüyor. Çeşitli kaynaklara göre, dünyada bir dolarlık yatırımın 36 ile 40 dolarlık dönüş sağladığı bir kanalda, kullanıcıların gelen kutularına inememek potansiyel kazançları ciddi anlamda etkiliyor” diye sözlerini sürdürüyor.

E-posta ulaşılabilirlik başarısı sürdürülebilir bir gayret gerektiriyor

Başta banka ve sigorta kuruluşları olmak üzere e-posta pazarlama konusunda çok geniş kitlelere ve kurumlara hizmet veren SmartMessage’ın CEO’su Oğuz Küçükbarak, e-posta ulaşabilirliği konusunda performans artırıcı ipuçlarını şu şekilde özetliyor: “E-posta ulaşılabilirliği başarısını artırma yönünde öncelikle gönderim hizmeti alınan kurumun seçimi büyük önem taşıyor. Konusunda deneyimli, teknik altyapısı sağlam ve IP adresi üst seviyede olan bir tercihin yanı sıra gönderim yapan kuruma da önemli görevler düşüyor. Listelerin doğru yönetiminden, e-postaların konu bölümünün kullanımına, içerikteki görsel metin dengesinden eklenen iletilere kadar ince detaylara dikkat edilerek yüksek ulaşılabilirlik oranları sağlanabiliyor. Bu konuda özellikle sürdürülebilir takip ve düzeltmelerin de altını çizmek durumundayız. Ulaşılabilirlik başarısının temelinde tek seferlik bir hamleden ziyade süreklilik yatıyor. Konuyla ilgili metriklerin sürekli takibi ile iyileştirilecek noktalara hamleler yapılması istikrarı getiriyor. Bu konuda özellikle kaçınılması gereken başlıkları ise; izinsiz ve kaynağı belirsiz listeler kullanmak, güvenilirliği ispatlanmamış bir firmadan gönderim hizmeti almak, liste temizliğine dikkat etmemek, düzensiz gönderimler yapmak, özel kimlik doğrulama olmadan e-postaları ulaştırmak, toplu gönderimde ücretsiz domain adreslerini tercih etmek ve üyelik çıkış opsiyonunu zorlaştırmak olarak özetleyebiliriz.” Yenigün Haber