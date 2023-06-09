İddialar ve Planlar:

İspanyol bir gazete olan CincoDias'in haberine göre Tesla, Valencia yakınlarında 4,5 milyar dolardan fazla yatırımla bir fabrika kurmayı düşünüyor. Yerel yönetimlerin büyük bir otomobil şirketiyle yatırım görüşmeleri yaptığı da aktarılmaktadır. Henüz resmi bir açıklama olmasa da bu otomobil şirketinin Tesla olabileceği düşünülmektedir.

Etkiler ve Türkiye:

Tesla'nın İspanya'da fabrika kurması, Türkiye'ye olumlu etkiler sağlayabilir. Şu anda Tesla'nın Avrupa'daki tek fabrikası Almanya'da bulunmaktadır ve yalnızca Model Y üretimi yapılmaktadır. İspanya'da bir Tesla fabrikasının kurulması ise Model 3, Model S ve Model X gibi diğer modellerin Avrupa'da üretilmesine olanak sağlayabilir.

Bu durum, Türkiye'ye daha fazla Tesla aracının gelmesini mümkün kılabilir. İthal edilen araçların yüksek gümrük vergileriyle fiyatları artarken, Avrupa'da üretilen modeller Türkiye'ye ilave vergi olmadan getirilebilir. Böylece Türkiye'nin elektrikli araç pazarında Tesla'nın daha geniş bir model yelpazesine erişimi olabilir.

Tesla'nın İspanya'da fabrika kurma planları, Türkiye'ye yeni imkanlar sunabilir. Eğer bu iddialar gerçekleşirse, Türkiye'nin elektrikli araç pazarında Tesla'nın varlığı daha da güçlenebilir. Daha fazla Tesla modelinin ülkemizde satışa sunulması, elektrikli araç kullanımının yaygınlaşmasına ve sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamasına olanak tanıyabilir. Ancak her şeyden önce, resmi bir açıklamanın yapılması beklenmelidir.

