Tesla'nın Sıradaki Hamlesi: İki Yeni Model Geliyor

Elektrikli otomobil devi Tesla, sektördeki etkisini genişletmeye devam ediyor. Şirketin CEO'su Elon Musk, geçtiğimiz gün bir toplantıda iki yeni model üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Musk, bu yeni modellerin tasarım ve üretim tekniklerinin mevcut olanlardan çok daha üstün olacağını belirtti. Ancak Musk'ın ayrıca belirttiği bir diğer önemli nokta ise, uzun süre önce duyurulan ve merakla beklenen Roadster modelinin üretiminin bir kez daha ertelendiği oldu.

Tesla'nın Gelecek Planları: İki Yeni Model, Bir Ertelenen Üretim

Elektrikli otomobil pazarının lideri Tesla, iki yeni model üzerinde çalıştığını açıkladı. Şirketin CEO'su Elon Musk, yeni modellerin tasarım ve üretim tekniklerinin mevcut sektör standartlarını aşacağını belirtti. Ancak bu heyecan verici haberin yanı sıra, Tesla'nın uzun süredir beklenen Roadster modelinin üretiminin bir kez daha ertelendiği de açıklandı.

Tesla'dan Yeni Modeller ve Üretim Ertelenme Haberi

Elektrikli otomobil sektörünün öncüsü Tesla, iki yeni model üzerinde çalıştığını duyurdu. Tesla'nın CEO'su Elon Musk, yeni modellerin tasarım ve üretim süreçlerinin sektörün mevcut standartlarını geride bırakacağını ifade etti. Ancak, Musk ayrıca, firmanın uzun süredir beklenen Roadster modelinin üretiminin bir kez daha ertelendiğini de belirtti.

Yenigün Haber Merkezi