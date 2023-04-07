Tesla uzun zamandır elektrikli arabalarını uygun fiyatlı yapmaya çalışıyor. Ancak hem ABD-Çin arasındaki gerilim hem de lityum bazlı bataryaların zamlanması, Tesla için yeni zorluklar yarattı. Şirket artık demir bazlı lityum demir fosfat (LFP) pillerinin kullanımını genişletmeye hazırlanıyor.

Tesla CEO’su Elon Musk, Çinli tedarikçiler tarafından popüler olarak tercih edilen, lityum demir fosfat (LFP) pil teknolojisinin kullanımını savunuyor. Elektrikli otomobil devi, araçlarında daha ucuz demir bazlı piller için harekete geçti.

Tesla’nın “orta ölçekli modeller” olan Model 3 ve Model Y için LFP pillerini kullanmak istediği belirtildi.

Tesla şu anda Model 3 ve Model Y’lerin çoğunda nikel bazlı pilleri tercih ediyor. LFP hücreleri, nikel bazlı hücrelerden daha büyük ve ağır olmasına rağmen daha az enerji harcıyor. Ayrıca yangın konusunda daha az riskli.