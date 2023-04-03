Yakında Türkiye'ye gelecek olan Tesla, kendi rekorlarını geçiyor.

2022 yılında elektrikli araçlarında indirim yapan Tesla kendi satış rekorunu geçerken, 2023'ün başında da rekorlarını geliştirmeye devam ediyor.

Tesla tarafından yapılan açıklamaya göre firma yılın ilk üç ayını içine alan birinci çeyreğinde toplamda 422.875 adet araç satışı gerçekleştirdi. Aynı dönemde ayrıca 440.808 adet de araç üretimi yapıldı. Tesla, geçen yıl bu zamanlarda açıkladığı 310.048 adet teslimata göre yüzde 36'lık bir artışı elde etmiş durumda. Ayrıca, 2022'nin son çeyreğinde bildirdiği 405.278 adet teslimata göre de yüzde dört artış söz konusu.

Tela'nın en çok ilgi gören araçları Model 3 ve Model Y oldu. Bu iki model 2023'ün ilk çeyreğinde Tesla'nın satışlarının büyük çoğunluğunu oluşturdu. Firmadan iki aracın toplam satış adedi 412.180 olarak bildirildi. Üst segmente hitap eden Model S ve Model X araçları ise 10.695 satışa imza attı.