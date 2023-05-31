Elektrikli araç devi Tesla'nın Türkiye'deki fiyatlarına zam yapması otomobil sektöründe şok etkisi yarattı. Fiyatlar nasıl arttı, hangi modellere ne kadar zam geldi? Tesla'nın bu hamlesinin sebepleri neler olabilir? Yeni fiyatlarla birlikte Tesla sahibi olmak hayal mi olacak? Bu ve daha fazla detay, haberimizin devamında sizleri bekliyor. Tesla'nın yeni fiyat listesi, teslimat tarihleri ve Türkiye pazarındaki durumu hakkında tüm detaylar haberimizde...

Tesla Türkiye'de Model Y'ye Zam Yaptı

Tesla, Türkiye'deki Model Y standart versiyonuna 137.972 TL'lik bir zam gerçekleştirdi. Tesla'nın nisanda Türkiye pazarına giriş yaptığı Model Y, kısa süre sonra yaptığı ikinci zam ile gündem oldu.

Fiyat Artışı ve Teslimat Tarihi

Tesla, Model Y'nin farklı seçeneklerine 70 bin ila 141 bin TL arasında bir zam uyguladı. Fiyat artışına ek olarak, şirketin yeni araç teslimatlarını 2024 yılında yapacağı belirtildi.

Yeni Fiyatlar ve Model Bilgileri

Zam sonrasında Model Y Performance'nin yeni fiyatı 1 milyon 907 bin 193 TL, Model Y Long Range için belirlenen fiyat 1 milyon 808 bin 728 TL ve standart Model Y'nin fiyatı ise 1 milyon 732 bin 795 TL oldu.

Model Y: Arkadan itişli, 455 km menzilli, 0-100 km/s hızlanma süresi 6.9 sn, eski fiyatı 1 milyon 594 bin 823 TL, yeni fiyatı 1 milyon 732 bin 795 TL.

Model Y Long Range: Çift motorlu dört çeker, 533 km menzilli, 0-100 km/s hızlanma süresi 5.0 sn, eski fiyatı 1 milyon 667 bin 729 TL, yeni fiyatı 1 milyon 808 bin 728 TL.

Model Y Performance: Çift motorlu dört çeker, 514 km menzilli, 0-100 km/s hızlanma süresi 3.7 sn, eski fiyatı 1 milyon 831 bin 808 TL, yeni fiyatı 1 milyon 907 bin 193 TL.

Sipariş ve Teslimat Detayları

Tesla'nın 3 farklı versiyonu olan Model Y, şirketin internet sitesi üzerinden çevrim içi sipariş edilebiliyor. Ön sipariş bedeli 10 bin TL olarak belirlenmiş ve kalan ödeme teslimat sırasında yapılacak. Araç teslimatları İstanbul'daki Akasya ve Kanyon AVM'lerde gerçekleştirilecek. İlk Tesla servisi ise Merter'de açılıyor.