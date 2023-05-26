İlk olarak 1966 yılında üretimine başlanılan ve sürekli olarak yenilenen Toyota Corolla, 47 yıl boyunca otomobil pazarının en çok satan ismi olmayı başarmıştı. Ancak Tesla Model Y, bu rekoru kırarak dünyanın en çok satan otomobili oldu.

2023 yılının ilk çeyreğinde Toyota Corolla'dan 256.400 adet satılırken, 2020 yılında uygun fiyatlı elektrikli SUV olarak piyasaya sürülen Tesla Model Y'dan 267.200 adet satıldı. Bu satış miktarı, Tesla Model Y'ı dünyanın en çok satan otomobili konumuna yükseltti.

Bu durumu Tesla CEO'su Elon Musk, modelin satışa çıkmadan önce tahmin etmiş ve sadece 3 yıl içinde bu tahminin gerçeğe dönüştüğünü gördük. Bu başarı, dünya çapında bir değişimin sembolü olarak görülüyor; zira insanların elektrikli otomobil dönüşümünü kabul ettiğini ve benimsediğini gösteriyor.

Geçtiğimiz yıla kıyasla, 2022'de en çok satan otomobil 1.120.000 adetle Corolla olmuştu. İkinci sırada ise 870.000 adetle Toyota'nın RAV4 modeli yer alıyordu. Aynı yıl, Tesla Model Y ise 760.000 adet üretimle ilk 5'e girmeyi başardı.

Son verilere göre Tesla'nın Türkiye gibi yeni pazarlara girişi, Almanya ve Güney Amerika ülkelerinde açtığı ve açacağı fabrikalar ve yayılmacı politikası sayesinde, bu yıl 1.5 milyon adeti geçmesi bekleniyor. Bu beklenti, Tesla Model Y'ın liderlik konumunu koruması anlamına gelebilir.

Yenigün Haber Merkezi