Özellikle sedan segmentinde yoğun ilgi gören Model 3, Tesla'nın ABD'deki en çok satılan araçlarından biri. Şirket, geçtiğimiz ay 2023 model Model 3 fiyatlarında yaklaşık 1,210 dolarlık bir indirim gerçekleştirmişti ve bu hamleyle aracın başlangıç fiyatı 39 bin dolara kadar düşmüştü.

Tesla, şimdi Model 3 modellerine ekstra bir indirim daha uyguladı ve bu hamleyle otomobilin fiyatı 37,830 dolara düştü. Electrek’in aktardığına göre bu indirim hamlesinin sebebi, şirketin mevcut Model 3 envanterini hızla bitirmeye çalışması olabilir.

Peki, neden böyle bir strateji izleniyor? Geçen yılın sonlarına doğru, Tesla'nın bir Model 3 yenilemesi yapabileceği hakkında söylentiler yayılmaya başlamıştı. Bu yenileme projesi, "Highland" olarak adlandırılmıştı ve yenilenmiş Model 3'ün 2023'ün ikinci yarısında piyasaya sürülebileceği ifade edilmişti. Hatta Nisan ayında, yeni modelin tasarımını gösterdiği iddia edilen bir fotoğraf bile sızdırıldı.

Tüm bu gelişmeler, Tesla'nın yeni Model 3'ü yakında tanıtabileceğini işaret ediyor. Şirketin özel tasarım olmayan araçlarına büyük indirimler uygulaması da, yeni model öncesinde mevcut stoklarını hızla boşaltmak istediği düşüncesini güçlendiriyor. Bu strateji, tüketicilerin yeni model öncesinde mevcut Model 3'ü tercih etmelerini sağlamak amacını taşıyor olabilir.

Yenigün Haber Merkezi