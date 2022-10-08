‘TEŞKİLAT’IN YILDIZI DENİZ BAYSAL GÖZ KAMAŞTIRIYOR

SİNEMA 08.10.2022, 11:49
‘TEŞKİLAT’IN YILDIZI DENİZ BAYSAL GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Çok konuşulan yakın dövüş sahnesi hakkında konuşan Deniz Baysal Yurtcu, “Geçen sezonlarda da birlikte çalıştığımız ekipten ders almaya devam ediyorum