Her pazar TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşan, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar2ın üstlendiği, başrollerinde Murat Yıldırım ve Deniz Baysal Yurtcu'nun rol aldığı sevilen dizi Teşkilat ne zaman sezon finali yapacak? Detaylar haberimizde...

Teşkilat Dizisi Ne Zaman Sezon Finali Yapacak?

Teşkilat dizisinin 79'uncu bölümde sezon finali yapması planlanıyor.

Teşkilat Dizisi Oyuncu Kadrosu

Murat Yıldırım-Ömer

Deniz Baysal Yurtcu-Zehra

Gürkan Uygun-Efkar

Turgut Tunçalp-Halit

Yunus Emre Yıldırımer-Korkut

Levent Can-Davıd

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