Her pazar TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşan, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar2ın üstlendiği, başrollerinde Murat Yıldırım ve Deniz Baysal Yurtcu'nun rol aldığı sevilen dizi Teşkilat ne zaman sezon finali yapacak? Detaylar haberimizde...
Teşkilat Dizisi Ne Zaman Sezon Finali Yapacak?
Teşkilat dizisinin 79'uncu bölümde sezon finali yapması planlanıyor.
Teşkilat Dizisi Oyuncu Kadrosu
Murat Yıldırım-Ömer
Deniz Baysal Yurtcu-Zehra
Gürkan Uygun-Efkar
Turgut Tunçalp-Halit
Yunus Emre Yıldırımer-Korkut
Levent Can-Davıd
YENİGÜN HABER MERKEZİ