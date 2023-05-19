Netflix'in yeni Türk dizisi Terzi izleyicilerin beğenisine sunuldu. İşte, sosyal medyada günün hakkında en çok arama yapılan dizilerinden biri olan Terzi'nin konusu, oyuncuları ve nerede çekildiğine ilişkin tüm bilgiler...

Çağatay Ulusoy, Salih Bademci ve Şifanur Gül'ün başrollerinde yer aldığı Terzi dizisi psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun danışanlarından birinin gerçek hayat hikayesinden televizyon ekranlarına uyarlanıyor. Çekimleri Kırklareli ile İstanbul'da gerçekleştirilen Terzi dizisi, dijital medya platformu Netflix'te yayınlandı. Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın senaristliğini ve Cem Karcı'nın yönetmenliğini üstlendiği diziye dair ayrıntıları bir araya getirdik!

Terzi Dizisi ve Travma

Öncelikle travmadan başlayalım. Kısaca travma, kişinin beklemediği bir olaya sınırlarını zorlayan şekilde maruz kalmasıdır. Travma hakkında detaylı bilgi ve travma türleri için bu yazıya göz atabilirsiniz: Travma Türleri Akut, Kronik, Toplumsal ve Fazlası Travma ve Terzi dizisi ne alaka peki? Aslında Terzi de diğer Budayıcıoğlu senaryoları gibi iskeleti travma üzerine kurulu bir öykü.

Terzi Dizisi Gerçek Mi?

Terzi dizisi Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayelerinden biri. Dizinin her bölüm sonunda “story by Gülseren Budayıcıoğlu” ibaresini görürsünüz. Bildiğiniz üzere Budayıcıoğlu bir psikiyatrist. Kitaplarının kaynağı ise danışanları. Bu nedenle Terzi de bir danışanın hikayesi. Ama kim olduğu elbette bilinmiyor. Terzi dizisine reyting amaçlı kurgusal dokunuşlar yapıldığı da muhakkak.

Terzi Dizisi Konusu Nedir?

Terzi dizisi, yeteneğini büyükbabasından miras alan genç ve başarılı terzi Peyami'nin hikâyesini anlatmaktadır. Dedesinin ölümünden sonra herkesten sır gibi sakladığı, akli dengesi yerinde olmayan babası Mustafa'nın bakımını üstlenmek zorunda kalan Peyami, en büyük sırrını İstanbul'daki hayatının tam merkezine yerleştirmeye mecbur kalır. Bu sırada Terzi’in en yakın arkadaşı Dimitri de evlilik hazırlıkları yapıyor. Burası önemli. Bu hikaye ilerde Peyami’ye de yansıyacak. İstismar edildiği bir ilişkiden canı pahasına kaçmakta olan Esvet, kendi sırlarıyla Peyami'nin ve Mustafa'nın hayatına girer.

TERZİ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Çağatay Ulusoy - Peyami

Şifanur Gül - Esvet

Olgun Şimşek - Mustafa

Salih Bademci - Dimitri

Berrak Tüzünataç - Cemre

Ece Sükan - Suzi

Engin Şenkan

Evrim Alasya