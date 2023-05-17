Davutoğlu'nun Paylaşımına Tepki Üzerine Silme Kararı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yakın zamanda CHP listesinden TBMM'ye seçilen vekillerle bir araya geldi. Bu buluşmanın fotoğrafını, "Milletvekillerimizle ilk grup toplantımızı Genel Merkezimizde gerçekleştirdik. Hayırlı uğurlu olsun" şeklinde bir notla sosyal medya üzerinden paylaştı. Ancak bu paylaşım, birçok kişi tarafından tepkiyle karşılandı.

Özellikle yurttaşların seçim usulsüzlükleri konusunda yoğun tepkilerini sosyal medya üzerinden dile getirdiği ve siyasilerden bu sürece müdahale etmelerini talep ettiği bir dönemde yapılan bu paylaşım, sosyal medya kullanıcılarından eleştiriler aldı.

Eleştirilerin artması üzerine Davutoğlu, paylaşımını sildi. Ancak Davutoğlu, bu konuyla ilgili yeni bir açıklama yapmadı. Silinen paylaşım ve tepkiler, Gelecek Partisi ve Davutoğlu'nun politik manevraları konusunda tartışmaları gündeme getirdi.

Yenigün Haber Merkezi