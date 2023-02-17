Türkiye, Kahramanmaraş merkezde meydana gelen ve 10 ilde etkili olan yıkıcı depremlerin ardından yaralarını sarmaya çalışırken bölgede yaşayan depremzede vatandaşlar için yardım seferberlikleri devam ediyor. Deprem bölgelerine ilk günden beri destekte bulunan Tepe Home, afetten etkilenerek Ankara’ya gelen vatandaşların yeni hayatlarına entegre olabilmeleri için önemli bir adım attı. Birçok afetzedenin Ankara’ya göç etmek zorunda kaldığını söyleyen Tepe Home Genel Müdürü Levent Çapan, “Buraya gelen vatandaşlarımızın uzun süreli olarak hayatlarını idame ettirebilmeleri için ne yapabiliriz bakış açısıyla fabrikamızda depremzedelere özel olarak işe alım başlattık. Ülkemiz olarak geçtiğimiz bu zorlu zamanlarda elimizden geldiği kadar yaralarımızı sarmak istiyoruz” sözlerini söyledi. Ankara Bilkent’te mobilya üretim tesisi yer alan Tepe Home; döşeme, masif, metal, panel, cila, lojistik vb. birimlerinde çalıştırılmak üzere, depremzede vatandaşlar için özel olarak açılan, 50 kişilik mavi yaka kadrosu kapsamında işe alım süreçlerini başlattıklarını duyurdu. Sosyal medya mecralarında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Üzüntüsünü kalbimizde derinden hissettiğimiz bu zorlu günlerde, Tepe Home ailesi olarak, depremzede vatandaşlarımıza destek olmaya devam ediyoruz. Zor zamanların üstesinden birlik olarak gelebileceğimiz inancıyla, depremden etkilenen ve Ankara’da ikamet etmek üzere şehir değiştiren vatandaşlarımız için istihdam sağlamak adına kadromuzu genişletiyoruz. Ankara Bilkent’te yer alan mobilya üretim tesisimizde özel olarak açılan 50 kişilik mavi yaka kadrosu kapsamında işe alım süreçlerimizi başlatmış bulunuyoruz. Tepe Home olarak yaralarımızı birlikte sarabilmek gayesiyle çıktığımız bu yolda, depremzede vatandaşlarımızın başvurularını bekliyoruz.”

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Kaynak: Yenigün Haber Merkezi