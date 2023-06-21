Son zamanlarda sosyal medya platformlarını etkin bir şekilde kullanan Teoman, hayranlarıyla çocukluk ve gençlik yıllarına dair anılarını da paylaşmaktan geri kalmıyor.

Ataköy Lisesi'nde lise eğitimini tamamladıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü'ne kabul edilen Teoman, geçmiş öğrencilik yıllarını anımsayarak nostaljik bir yolculuğa çıktı.

' Fiyatım ucuz'

Teoman, üniversite yıllarına ait bir fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşarak geçmişe dönüş yaptı. O dönemlerde para kazanmak amacıyla üniversite hazırlık ve lise matematik dersleri vermeye başladığını ifade eden şarkıcı, Hürriyet gazetesinde zaman zaman ilanlar verdiğini belirtti. Fotoğraftaki görüntüsünün pek hoca tarzına uymadığını ve ailelerin tereddüt ettiğini dile getiren Teoman, öğrencileriyle yaşça sadece bir yaş büyük olduğunu ekledi.

Ünlü şarkıcı, ailelere yönelik sözlerine devam ederek, çocukların dediklerini dinlemeleri ve çalışmaları durumunda başarılı olacaklarını vurguladı. Matematik konusunda hiçbir şeyin bilmediği olmadığını belirten Teoman, TÜBİTAK bursunu kullanarak ailelerin güvenini kazanmaya çalıştığını dile getirdi. Birçok insanın asıl istedikleri hocayı bulamadığından dolayı kendisine başvurduğunu söyleyen şarkıcı, dersleri kabul ettiğini ve bazı günler gece yarılarına kadar öğrencilerini çalıştırdığını ifade etti. Bu yoğun çalışma günlerinde eve döndüğünde fiziksel ve zihinsel olarak yorgun olduğunu belirten Teoman, "FasaFiso" adlı kitabından bahsetti.