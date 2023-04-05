Zorlu Alışveriş Bültenine göre; Sahnelerin başarılı isimlerinden Teoman, geride bıraktığımız gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Cumartesi günü İstanbul'da vereceği konserin hazırlıkları için alışverişe çıkan başarılı sanatçı, sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Her zamanki gibi samimiyeti ve içten tavırlarıyla herkesle sohbet eden Teoman, sevenlerine güzel bir müjde de verdi. Önümüzdeki bir buçuk yılın projelerinin hazır olduğunu söyleyen Teoman, " her şeyi aslında hazırladım. Sadece zamana yaydık. Bu bir buçuk yıl içerisinde parça parça yeni projelerimizi duyuruyor olacağız." açıklamasında bulundu.