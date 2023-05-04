Özenle hazırlanan konser programında, Doğu’dan Batı’ya uzanan bir müzik yolculuğu sunuldu; Hacı Arif Bey'den Nurettin Selçuk'a, Santurî Ethem Efendi’den Kemânî Kevser Hanım’a, Ahmet Adnan Saygun, Pietro Mascagni, Giacomo Puccini, Âşık Veysel, Jacques Revaux ve Georges Bizet'ye kadar daha pek çok eser, sanatseverler tarafından büyük beğeni ile izlendi ve dakikalarca ayakta alkışlandı.

Orkestra şefliğini Tolga Atalay Ün’ün üstendiği konserde, tenor Murat Karahan’a, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşlik etti.

Sunuculuğunu Özlem Abacı’nın yaptığı konserde, Özgür Adam İnanç koreografisi ile ‘Modern Dans Topluluğu İstanbul’ Dansçıları da sahnedeydi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi