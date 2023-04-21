Yurt dışında gerçekleştirdiği büyüme hamlelerinin yanı sıra yurt içinde yaptığı teslimatlarla araç parkını genişletmeyi sürdüren TEMSA, Türkiye’nin farklı coğrafyalarındaki belediyelerle iş ortaklıklarını güçlendiriyor. Türkiye’de konforlu ve güvenli toplu taşımanın yaygınlaşması için, yeni model araçlarını belediyelerin kullanımına sunan TEMSA, bu kapsamda Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne de 11 adet yeni araç teslimatı gerçekleştirdi.

Mardin Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen ve TEMSA Yurt İçi Satış Direktörü Baybars Dağ’ın da katılımıyla gerçekleşen teslimat töreniyle, 10 adet Avenue LF ve 1 adet LD-SB Plus model araç Mardin halkının kullanımına sunuldu.

İŞİMİZ İNSANLARIMIZ İÇİN EN DOĞRU ARAÇLARI TASARLAMAK

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TEMSA Yurt İçi Satış Direktörü Baybars Dağ, bugünün dünyasında otobüs üreticilerinin, toplumsal hayatta çok önemli ve kapsayıcı bir role sahip olduğunun altını çizerken, “Bizim işimiz sadece üretmek değil; dünya için, ülkemiz için, insanlarımız için en doğru araçları tasarlamak. TEMSA olarak, yüksek güvenlik, şoför ve yolcu konforu, yakıt tasarrufu gibi konularda en ileri teknolojileri kullanırken, yüksek yerlilik oranına sahip araçlarımızla bir yandan da ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmayı en büyük sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Avenue LF ve LD-SB Plus model araçlarımız da Türk mühendislerimiz tarafından bu yaklaşımımızın birer ürünü olarak tasarlandı. Sahip oldukları kalite ve dayanıklılığın yanı sıra düşük yakıt tüketimi, teknoloji ve çevre dostu özellikleriyle de dikkat çeken araçlarımız basamaksız kapılarıyla hamile, çocuklu, yaşlı ve engelli yolcuların toplu taşıma araçlarında yaşadıkları sorunları ortadan kaldırıyor” dedi.

TEMSA araçlarının sunduğu kalite, teknolojik donanım, düşük yakıt tüketimi gibi özelliklerle Türkiye’deki konforlu ve güvenli toplu taşımanın simgesi olduğunun altını çizen Baybars Dağ, “Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edilen Avenue LF ve LD-SB Plus araçlarımız da geniş ve rahat tasarımlarının yanı sıra yüksek yolcu kapasiteleriyle de şehir içinde maksimum verim alınmasını sağlıyor. Bu süreçte, Mardin Valimiz ve Belediye Başkan Vekilimiz Mahmut Demirtaş başta olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Mardin Büyükşehir Belediyemiz ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğinin önümüzdeki dönemlerde büyüyerek gelişmesini umuyoruz” ifadelerini kullandı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ