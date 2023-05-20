Temmuzda en düşük memur maaşı 17 Bin Lira mı olacak 22 Bin Lira mı? Bir haber kanalında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Temmuz ayı için 22 bin TL olarak açıkladığı en düşük memur maaşının brüt tutar olduğu, net tutarın ise 17 bin TL olacağı belirtildi. Sosyal medyada yayılan iddiaların ardından İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bir açıklama yaparak Temmuz ayında en düşük memur maaşının net 22 bin TL olacağını belirtti.

Temmuzda en düşük memur maaşı kaç TL olacak?

Temmuz ayında en düşük memur maaşının 22 bin TL'ye ulaşacağını söylemişti. Ancak Temmuz ayı için 22 bin TL olarak açıklanan en düşük memur maaşının brüt tutar olduğu, net tutarın ise 17 bin TL olacağı iddia edildi.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NET 22 BİN LİRA OLACAK

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Temmuz ayında en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağı yönündeki açıklamasıyla ilgili son günlerde yaşanan tartışmaların önüne geçmek ve bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak amacıyla bir açıklama yayınladı.

"EKONOMİST YAYIN SIRASINDA YANLIŞLIKLA SÖYLEDİ"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Temmuz ayında en düşük memur maaşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirttiği gibi net 22 bin TL olacak. Bir yayın sırasında en düşük memur maaşı için brüt tutarın 22 bin TL olacağını ifade eden çalışma ekonomisti Muhammet Bayram, bunu sehven söylediğini belirterek Temmuz ayında en düşük memur maaşının net 22 bin TL olacağı şeklinde düzeltme yaptı" denildi.