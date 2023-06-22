asgari ücret zammıyla birlikte net maaş tutarı 11.402 lira olarak belirlendi. Bu zamla birlikte birçok alanda değişiklik yaşandı ve insanlar evde bakım maaşını da merak etmeye başladı. Peki ama Temmuz 2023 için evde bakım maaşı tutarı ne kadar olacak.

Temmuz 2023 Evde Bakım Ücreti Ne Kadar Olacak?

Asgari ücret zammının ardından evde bakım maaşının değişmediği doğru. Ancak evde bakım maaşı, memur zammıyla birlikte artış gösterecek. Memur zammı, Haziran ayı enflasyon rakamlarına göre belirlenecek ve Temmuz ayında yeni evde bakım aylık tutarı netlik kazanacaktır. Bu nedenle, memur zammıyla birlikte evde bakım maaşının ne kadar artacağı Temmuz ayı içerisinde açıklanacaktır.

Evde Bakım Maaşı Kimlere Verilir?

Evde bakım maaşı, engelli ve yaşlı bireylerin bakım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ödenen bir sosyal yardımdır. Genellikle engelli veya yaşlı bireylerin günlük yaşam aktivitelerini yerine getirememesi durumunda, bakım ihtiyaçlarının evde karşılanabilmesi için evde bakım hizmeti sunan kişilere maaş olarak ödenir. Bu maaş, bakım hizmeti sunan aile üyeleri veya profesyonel bakıcılar tarafından alınabilir. Evde bakım maaşı alabilmek için belirli kriterlerin sağlanması ve başvurunun yapılması gerekmektedir.