Temmuz ayı geldiğinde, Aile Destek Paketi Ödemeleri'nin hangi tarihte gerçekleşeceği vatandaşlar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından dar gelirli vatandaşlara aylık olarak sağlanan bu ödemeler, ailenin gelirine göre değişiklik göstermektedir ve miktarları 850 TL ile 1.250 TL arasında değişebilmektedir. Vatandaşlar, "Aile Destek Ödemesi yattı mı?" veya "Temmuz ayında Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak?" gibi soruları araştırma motorlarında sıkça sorgulamaktadır.

Temmuz Ayı Aile Destek Paketi Ödemesi Ne Zaman Yatacak

Temmuz ayına dair Aile Destek ödemeleriyle ilgili henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Genellikle Aile Destek Ödemeleri'nin ayın 15'ine kadar hesaplara yatırıldığı biliniyor. Bununla birlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

Aile Destek Paketi Ödemesi Ne Kadar 2023

Aile Destek Programı ödemeleri, hane içindeki kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanmaktadır. Gelir miktarına bağlı olarak yardım tutarı farklılık göstermektedir. Aşağıda kişi başına düşen aylık gelir aralıklarına göre ödeme tutarları belirtilmiştir:

Kişi başına düşen aylık gelir 450 TL ve altında olanlar 1.250 TL alacak.

Kişi başına düşen aylık gelir 450 TL üzeri - 911,15 TL ve altında olanlar 1.100 TL alacak.

Kişi başına düşen aylık gelir 911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altında olanlar 950 TL alacak.

Kişi başına düşen aylık gelir 1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar 850 TL alacak.

Aile Destek Ödemesinden Kimler Yararlabilir?

Aile Destek Ödemesi, Türkiye'de dar gelirli ailelere yönelik bir sosyal destek programıdır. Bu program kapsamında ödemelerden aşağıdaki durumlardaki kişiler yararlanabilir:

Gelir testi yapılan ve belirlenen gelir sınırları içinde bulunan dar gelirli aileler.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından tespit edilen ve desteklenmesi gereken aileler.

Bakım altında bulunan engelli bireylerin aileleri.

Sosyal hizmet merkezlerince tespit edilen ve ihtiyaç sahibi olduğu belgelenen aileler.