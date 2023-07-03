Temmuz 2023 Sıfır Araç Fiyat Listeleri Peugeot, Toyota, Citroen, Renault, Kia, Hyundai Temmuz Fiyat Listesi. Sıfır araç fiyatları, Temmuz 2023 ayında da artış gösterdi. Otomobil markaları, artan dolar kuru ve maliyetler nedeniyle yüzde 2 ila 10 arasında değişen zam oranları uyguladı. Popüler markaların Peugeot, Toyota, Citroen, Renault, Kia ve Hyundai'nin yeni fiyat listeleri ortaya çıktı. Temmuz 2023 Sıfır Araç Fiyat Listeleri Peugeot, Toyota, Citroen, Renault, Kia, Hyundai Temmuz Fiyat Listesi

Renault Temmuz 2023 Fiyat Listesi

Renault markasının en uygun fiyatlı modeli Symbol oldu. Renault Symbol Joy TCe X-Tronic modelinin fiyatı 949,900 TL olarak belirlendi. İşte Renault’un diğer modellerinin fiyatları:

Renault Clio Joy TCe X-Tronic: 999,900 TL

Renault Megane Sedan Joy TCe X-Tronic: 1,199,900 TL

Renault Captur Icon TCe X-Tronic: 1,399,900 TL

Renault Kadjar Icon TCe X-Tronic: 1,699,900 TL

Renault Talisman Icon Blue dCi EDC: 2,099,900 TL

Toyota Temmuz 2023 Fiyat Listesi

Toyota markasının en uygun fiyatlı modeli Yaris oldu. Toyota Yaris Dream CVT modelinin fiyatı 1.050.000 TL olarak belirlendi. İşte Toyota'nın diğer modellerinin fiyatları:

Toyota Corolla Dream CVT: 1.350.000 TL

Toyota C-HR Dream Hybrid CVT: 1.650.000 TL

Toyota RAV4 Dream Hybrid CVT: 2.050.000 TL

Toyota Camry Dream Hybrid CVT: 2.250.000 TL

Toyota Hilux Adventure AT: 2.450.000 TL

Hyundai Temmuz 2023 Fiyat Listesi

Hyundai markasının en uygun fiyatlı modeli i10 oldu. Hyundai i10 Jump AMT modelinin fiyatı 379,900 TL olarak belirlendi. İşte Hyundai’nin diğer modellerinin fiyatları:

Hyundai i20 Jump AT: 499,900 TL

Hyundai Elantra Smart AT: 699,900 TL

Hyundai Kona Smart AT: 799,900 TL

Hyundai Tucson Smart AT: 999,900 TL

Hyundai Santa Fe Smart AT: 1,199,900 TL

Citroen Temmuz 2023 Fiyat Listesi

Citroen markasının en uygun fiyatlı modeli C-Elysee oldu. Citroen C-Elysee Live HDi modelinin fiyatı 999.900 TL olarak belirlendi. İşte Citroen’in diğer modellerinin fiyatları:

Citroen C3 Feel PureTech: 1.099.900 TL

Citroen C4 Cactus Feel PureTech EAT6: 1.399.900 TL

Citroen C5 Aircross Feel BlueHDi EAT8: 1.999.900 TL

Citroen Berlingo Live BlueHDi ETG6: 1.599.900 TL

Citroen Jumpy Combi Shine BlueHDi EAT8: 2.199.900 TL

Peugeot Temmuz 2023 Fiyat Listesi

Peugeot markasının en uygun fiyatlı modeli 301 oldu. Peugeot 301 Active 1.5 BlueHDi 100 HP modelinin fiyatı 1.012.000 TL olarak belirlendi. İşte Peugeot'un diğer modellerinin fiyatları:

Peugeot 208 Active 1.2 PureTech 75 HP: 1.078.000 TL

Peugeot 2008 Active 1.2 PureTech 100 HP: 1.350.000 TL

Peugeot 308 Active Pack 1.2 PureTech 130 HP EAT8: 1.650.000 TL

Peugeot 3008 Allure Pack 1.2 PureTech 130 HP EAT8: 2.250.000 TL

Peugeot 5008 Allure Pack 1.2 PureTech 130 HP EAT8: 2.450.000 TL

Kia Temmuz 2023 Fiyat Listesi

Kia markasının en uygun fiyatlı modeli Picanto oldu. Kia Picanto Feel AMT modelinin fiyatı 700,000 TL olarak belirlendi. İşte Kia’nın diğer modellerinin fiyatları:

Kia Rio Cool AT: 830,000 TL

Kia Stonic Cool AT: 950,000 TL

Kia Ceed Cool AT: 1,050,000 TL

Kia Sportage Cool AT: 1,250,000 TL

Kia Sorento Cool AT: 1,450,000 TL

Fiyat Değişiklikleri

Bazı markaların Haziran ve Temmuz aylarına ait fiyatları karşılaştırıldığında, özellikle Kia ve Toyota markalarında önemli fiyat değişiklikleri olduğu görülmektedir.

Buna göre, Kia markasının Picanto modeli 64,000 TL, Rio modeli 85,000 TL ve Stonic modeli 100,000 TL zamlandı. Toyota markasında ise Corolla modelinin fiyatı değişmezken, Corolla 1.5 Vision modeli 44,100 TL ve Corolla 1.8 Hybrid Dream e-CVT modeli 58,500 TL zamlandı.

Tüm bu güncellenen fiyatlar doğrultusunda sıfır araç fiyatları Temmuz 2023'te belirlenmiştir. Bu durum, sıfır otomobil almayı düşünen müşterilerin planlarını gözden geçirmelerini gerektirebilir.