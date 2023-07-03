Temmuz 2023 Sıfır Araç Fiyat Listeleri Peugeot, Toyota, Citroen, Renault, Kia, Hyundai Temmuz Fiyat Listesi. Sıfır araç fiyatları, Temmuz 2023 ayında da artış gösterdi. Otomobil markaları, artan dolar kuru ve maliyetler nedeniyle yüzde 2 ila 10 arasında değişen zam oranları uyguladı. Popüler markaların Peugeot, Toyota, Citroen, Renault, Kia ve Hyundai'nin yeni fiyat listeleri ortaya çıktı. Temmuz 2023 Sıfır Araç Fiyat Listeleri Peugeot, Toyota, Citroen, Renault, Kia, Hyundai Temmuz Fiyat Listesi
Renault Temmuz 2023 Fiyat Listesi
Renault markasının en uygun fiyatlı modeli Symbol oldu. Renault Symbol Joy TCe X-Tronic modelinin fiyatı 949,900 TL olarak belirlendi. İşte Renault’un diğer modellerinin fiyatları:
- Renault Clio Joy TCe X-Tronic: 999,900 TL
- Renault Megane Sedan Joy TCe X-Tronic: 1,199,900 TL
- Renault Captur Icon TCe X-Tronic: 1,399,900 TL
- Renault Kadjar Icon TCe X-Tronic: 1,699,900 TL
- Renault Talisman Icon Blue dCi EDC: 2,099,900 TL
Toyota Temmuz 2023 Fiyat Listesi
Toyota markasının en uygun fiyatlı modeli Yaris oldu. Toyota Yaris Dream CVT modelinin fiyatı 1.050.000 TL olarak belirlendi. İşte Toyota'nın diğer modellerinin fiyatları:
- Toyota Corolla Dream CVT: 1.350.000 TL
- Toyota C-HR Dream Hybrid CVT: 1.650.000 TL
- Toyota RAV4 Dream Hybrid CVT: 2.050.000 TL
- Toyota Camry Dream Hybrid CVT: 2.250.000 TL
- Toyota Hilux Adventure AT: 2.450.000 TL
Hyundai Temmuz 2023 Fiyat Listesi
Hyundai markasının en uygun fiyatlı modeli i10 oldu. Hyundai i10 Jump AMT modelinin fiyatı 379,900 TL olarak belirlendi. İşte Hyundai’nin diğer modellerinin fiyatları:
- Hyundai i20 Jump AT: 499,900 TL
- Hyundai Elantra Smart AT: 699,900 TL
- Hyundai Kona Smart AT: 799,900 TL
- Hyundai Tucson Smart AT: 999,900 TL
- Hyundai Santa Fe Smart AT: 1,199,900 TL
Citroen Temmuz 2023 Fiyat Listesi
Citroen markasının en uygun fiyatlı modeli C-Elysee oldu. Citroen C-Elysee Live HDi modelinin fiyatı 999.900 TL olarak belirlendi. İşte Citroen’in diğer modellerinin fiyatları:
- Citroen C3 Feel PureTech: 1.099.900 TL
- Citroen C4 Cactus Feel PureTech EAT6: 1.399.900 TL
- Citroen C5 Aircross Feel BlueHDi EAT8: 1.999.900 TL
- Citroen Berlingo Live BlueHDi ETG6: 1.599.900 TL
- Citroen Jumpy Combi Shine BlueHDi EAT8: 2.199.900 TL
Peugeot Temmuz 2023 Fiyat Listesi
Peugeot markasının en uygun fiyatlı modeli 301 oldu. Peugeot 301 Active 1.5 BlueHDi 100 HP modelinin fiyatı 1.012.000 TL olarak belirlendi. İşte Peugeot'un diğer modellerinin fiyatları:
- Peugeot 208 Active 1.2 PureTech 75 HP: 1.078.000 TL
- Peugeot 2008 Active 1.2 PureTech 100 HP: 1.350.000 TL
- Peugeot 308 Active Pack 1.2 PureTech 130 HP EAT8: 1.650.000 TL
- Peugeot 3008 Allure Pack 1.2 PureTech 130 HP EAT8: 2.250.000 TL
- Peugeot 5008 Allure Pack 1.2 PureTech 130 HP EAT8: 2.450.000 TL
Kia Temmuz 2023 Fiyat Listesi
Kia markasının en uygun fiyatlı modeli Picanto oldu. Kia Picanto Feel AMT modelinin fiyatı 700,000 TL olarak belirlendi. İşte Kia’nın diğer modellerinin fiyatları:
- Kia Rio Cool AT: 830,000 TL
- Kia Stonic Cool AT: 950,000 TL
- Kia Ceed Cool AT: 1,050,000 TL
- Kia Sportage Cool AT: 1,250,000 TL
- Kia Sorento Cool AT: 1,450,000 TL
Fiyat Değişiklikleri
Bazı markaların Haziran ve Temmuz aylarına ait fiyatları karşılaştırıldığında, özellikle Kia ve Toyota markalarında önemli fiyat değişiklikleri olduğu görülmektedir.
Buna göre, Kia markasının Picanto modeli 64,000 TL, Rio modeli 85,000 TL ve Stonic modeli 100,000 TL zamlandı. Toyota markasında ise Corolla modelinin fiyatı değişmezken, Corolla 1.5 Vision modeli 44,100 TL ve Corolla 1.8 Hybrid Dream e-CVT modeli 58,500 TL zamlandı.
Tüm bu güncellenen fiyatlar doğrultusunda sıfır araç fiyatları Temmuz 2023'te belirlenmiştir. Bu durum, sıfır otomobil almayı düşünen müşterilerin planlarını gözden geçirmelerini gerektirebilir.Kaynak: EYÜP COŞKUN