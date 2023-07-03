Dünyanın en popüler dizi ve film platformu olan Netflix, temmuz ayında yayınlanacak içerikleri paylaştı. İşte temmuz 2023 Netflix dizi ve filmleri. Detaylar haberimizde...
Netflix Temmuz'da Yayınlanacak Diziler
Terzi: 2. Sezon/28 Temmuz
The Witcher: 3. Sezon: 2. Kısım/27 Temmuz
Güneşin Karanlığında: 2. Sezon: 1. Kısım/6 Temmuz
Sweet Magnolias: 3. Sezon/20 Temmuz
On Dokuzdan Yirmiye /11 Temmuz
Too Hot to Handle: 5. Sezon/14 Temmuz
Tatlı Telaş: Kabarma Noktası/12 Temmuz
BASTARD‼ -Heavy Metal, Dark Fantasy: 2. Sezon/31 Temmuz
Baki Hanma: 2. Sezon/26 Temmuz
Netflix Temmuz'da Yayınlanacak Filmler
Aşk Taktikleri 2/14 Temmuz
Bird Box Barcelona/14 Temmuz
Eller Yukarı, Damat!/7 Temmuz
Tyrone'u Klonlamışlar/21 Temmuz
Mutluluk Şimdi Başlıyor/27 Temmuz
Efsane Olmak Zordur/28 Temmuz
Kaynak: MEHMET AYCAN