Dünyanın en popüler dizi ve film platformu olan Netflix, temmuz ayında yayınlanacak içerikleri paylaştı. İşte temmuz 2023 Netflix dizi ve filmleri. Detaylar haberimizde...

Netflix Temmuz'da Yayınlanacak Diziler

Terzi: 2. Sezon/28 Temmuz

The Witcher: 3. Sezon: 2. Kısım/27 Temmuz

Güneşin Karanlığında: 2. Sezon: 1. Kısım/6 Temmuz

Sweet Magnolias: 3. Sezon/20 Temmuz

On Dokuzdan Yirmiye /11 Temmuz

Too Hot to Handle: 5. Sezon/14 Temmuz

Tatlı Telaş: Kabarma Noktası/12 Temmuz

BASTARD‼ -Heavy Metal, Dark Fantasy: 2. Sezon/31 Temmuz

Baki Hanma: 2. Sezon/26 Temmuz

Netflix Temmuz'da Yayınlanacak Filmler

Aşk Taktikleri 2/14 Temmuz

Bird Box Barcelona/14 Temmuz

Eller Yukarı, Damat!/7 Temmuz

Tyrone'u Klonlamışlar/21 Temmuz

Mutluluk Şimdi Başlıyor/27 Temmuz

Efsane Olmak Zordur/28 Temmuz