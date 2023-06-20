Toplantıda alınabilecek kararlara ilişkin tahminlerin belirgin farklılıklar göstermesi ise Merkez Bankası’nın atacağı adımın öngörülebilirliğini azaltıyor. Bu durum yüksek volatilite yaratırken para politikasına dair tablonun biraz daha netlik kazanmasının TL varlıkların daha net bir yön tayin etmesine katkı sağlayacağını düşünüyoruz.

TL: Perşembe günkü PPK toplantısı öncesinde içerinde Hazine ihalelerini takip ediyoruz. Dün 4 yıl vadeli TLREF’e endeksli tahvilin ilk ihracını ve 5 yıl vadeli sabit kuponlu tahvilin yeniden ihracını gerçekleştiren Hazine bugün ise 5 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışı ile 10 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli tahvilin yeniden ihracını gerçekleştirecek. Böylece Haziran ayında 57 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 50 milyar TL’lik iç borçlanma yapmayı planlayan Hazine bu aya ait programını tamamlamış olacak. Gelecek ay ise Hazine’yi daha yüklü bir program bekliyor. Öyle ki kesinleşmemiş programa göre Temmuz ayında 123,3 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 80 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması planlanıyor. Makroekonomik veri tarafında ise TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre önceki ay 91,1 olan tüketici güven endeksi Haziran ayında 85,1 seviyesine geriledi.

Borsa İstanbul: 5700 puanın üzerini test ettiği geride bıraktığımız haftayı teknik açıdan önemini yüksek bulduğumuz 5500 puanın altında noktalayan BIST-100 endeksi yeni haftaya da zayıf bir zeminde başladı. Özellikle 5500 puanın altında kalındıkça ivme kaybının kendini daha net bir şekilde hissettirmesi sürpriz olmayacaktır. Trend açısından değerlendirdiğimizde ise 5300 civarındaki desteğin de kırıldığını görüyoruz. Bu noktanın altında arka arkaya kapanışların yapıldığı bir senaryoda kısa vadeli risklerin artabileceğini göz önünde bulundurmak gerekir.

BIST-30 EN YAKIN VADELİ VİOP KONTRATI

Günü 5944.5 puanda kapatan BIST-30 kontratlarında 5903, 5856, 5814 ve 5767 destek olarak izlenebilir. 5987, 6034, 6076 ve 6123 ise direnç noktalarını oluşturuyor.

USD/TL EN YAKIN VADELİ VİOP KONTRATI

Günü 23.6105 seviyesinde kapatan USD/TL vadeli işlem kontratlarında 23.445, 23.2565, 23.091 ve 22.902 destek olarak izlenebilir. 23.776, 23.9645, 24.13 ve 24.319 ise direnç noktalarını oluşturuyor.