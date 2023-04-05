FOX TV ekranlarının sevilen programı En Hamarat Benim'in sunucusu Kadir Ezildi, taktığı yüzük sonrası gündem oldu. Instagram hesabından sevgilisi Eda Özkorucuklu'yla, olan fotoğraflarını paylaşan Ezildi'nin parmağındaki alyans "nişanlandı mı? evlendi mi" sorusunu akıllara getirdi.

Temizlik Avcıları programıyla büyük bir çıkış yakalayan Kadir Ezildi, sevgilisiyle olan paylaşımları bu iddiaları güçlendirirken konunun aslında çok farklı olduğu ortaya çıktı.

Ezildi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “Yüzüğümü çok soruyorsunuz. Yardım yayınında görenler olmuş. Bacımın evlilik yüzüğü. Kısmetliydi taktım hayırlı kısmetlerim olsun.” ifadelerine yer verdi. Kadir Ezildi'nin bacım dediği kişinin ise, geçtiğimiz aylarda vefat eden anneannesi anlaşıldı

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi