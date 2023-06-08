Evenos, güvenlik çözümleri konusunda uzmanlaşmış bir marka olarak, FM200 gazlı yangın söndürme sistemleri ve Novec 1230 gazlı yangın söndürme sistemleri gibi yenilikçi çözümler sunmaktadır. Bu sistemler, modern teknolojiyi kullanarak yangın riski taşıyan her türlü ortamda kullanılabilir.

FM200 söndürme sistemi, elektrikli ekipmanlar, veri merkezleri, arşiv odaları, değerli eşyaların bulunduğu alanlar gibi hassas ortamlarda etkili bir şekilde kullanılmaktadır. FM200, HFC-227ea olarak da bilinen heptafloropropan adlı bir gazı temel alır. Bu gaz, yangını boğma etkisiyle çalışır ve hızlı bir şekilde yangının yayılmasını durdurur. Aynı zamanda, oksijenin yanmaya ihtiyaç duyduğu kimyasal reaksiyonları engelleyerek yangını söndürür. FM200 gazlı yangın söndürme sistemleri, yangını hızlı bir şekilde tespit eden hassas algılama sistemleriyle entegre edilerek otomatik olarak devreye girebilir.

Novec 1230 gazlı yangın söndürme sistemleri ise hassas elektronik ekipmanların, tıbbi cihazların, kritik veri merkezlerinin ve diğer değerli varlıkların korunmasında etkili bir çözümdür. Bu sistemler, 3M'in patentli Novec 1230 gazını kullanır. Bu gaz, yangını söndürmek için özgün bir mekanizma olan "temiz boğma" etkisiyle çalışır. Gaz, oksijenin seviyesini düşürerek yanma sürecini engeller ve yangını hızlı bir şekilde kontrol altına alır. Ayrıca, Novec 1230 gazı insan sağlığına zarar vermez ve çevre dostu bir çözüm sunar.

Evenos.com.tr, FM200 ve Novec 1230 gazlı yangın söndürme sistemleri konusunda uzman ekibiyle size özel çözümler sunar. Uzmanlar, mekânınızın ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş bir yangın söndürme sistemi tasarlayabilir ve kurulum sürecini başarıyla gerçekleştirebilir. Ayrıca, sistemlerin periyodik bakım ve kontrollerini yaparak güvenilirliğini sağlamak için yanınızda olurlar.

Yangın güvenliği konusunda önceliğiniz, çevre dostu ve etkili çözümler olan FM200 ve Novec 1230 gazlı yangın söndürme sistemlerine yönelmek olmalıdır. Evenos.com.tr, ihtiyacınıza uygun en iyi çözümü bulmak için süreç boyunca size destek olur.