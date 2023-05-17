Televizyon ekranlarında büyük bir deprem yaşanıyor! Türkiye'de son yılların en popüler dizilerinden tam altısı final yapıyor. Diziseverlerin hayatına renk katan bu yapımlar, izleyicileri tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi. Ancak, artık bu dizilerin final yapacak olması, birçok hayranı üzdü.

Hangi Diziler Final Yapıyor?

EGO: Erkeklere Güven olmaz açılışıyla başlayan Ego dizisi reytinglerde istediğini elde edemedi. Fox Tv ekranlarında yayınlanan dizinin 13. bölümü 21 Mayıs 2023 Pazar günü yayınlanacak ve ekranlara veda edecek.

Yasak Elma: Son dönemde ekranların en uzun soluklu dizileri arasında yer alan Yasak Elma dizisi bu sezon itibariyle macerasına son vermeye hazırlanıyor. Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Sevda Erginci, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen gibi isimlerin yer aldığı dizinin 29 Mayıs'ta final bölümüyle ekranlara gelmesi bekleniyor.

Camdaki Kız: Ekranlarda 3 yıldır devam eden Camdaki Kız dizisi de senaryo gereği bu yıl final yapıyor. Başrollerini Burcu Biricik ve Cihangir Ceyhan'ın paylaştığı dizinin Mayıs ayının son haftasında final yapması bekleniyor.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi: 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' dizisinin final tarihi belli oldu. Dizi herhangi bir değişiklik olmazsa 25 Mayıs'ta final yapacak. Dizi 41. bölümünde ekrana veda edecek.

Güzel Günler: Show TV kanalının sevilen komedi tadındaki Güzel Günler dizisi de bu hafta 26. bölümüyle ekranlara veda ediyor.

Bir Küçük Gün Işığı: Başrollerini Seray Kaya ve Berk Oktay'ın paylaştığı dizinin 36. bölümde ekrana veda etmesine karar verildi.

Neden Diziler Final Yapıyor?

Bu dizilerin final yapmasının birçok sebebi var. İzleyicilerin yeterli ilgiyi göstermemesi, oyuncuların başka projelerle anlaşması ve senaryonun tükenmesi gibi faktörler, bu kararın alınmasında etkili oldu.

Bu altı dizi, Türk televizyon tarihinde iz bırakacak yapımlar arasında yer alacak. Final bölümleriyle ekranlara veda edecek olan bu diziler, izleyicileri duygulandıracak ve unutulmaz anılar bırakacak.