Göründüğünden daha tehlikeli: Bu uygulama telefonunuzda yüklüyse, hemen telefonunuzdan silin: Bu uygulama aslında ekran kayıtları almak için geliştirilmişti, ancak geliştiricinin güncellemesi onu kullanıcıları tehdit eden kötü amaçlı bir uygulamaya dönüştürdü.

Andorid telefonu olanlar dikkat! Bu uygulama yüklüyse, hemen silin

iRecorder - Screen Recorder, Google Play mağazasından indirilebilen yasal bir Android uygulamasıydı. Amacı adından çok açık. Ağustos 2022'ye kadar tek yaptığı ekranınızı kaydetmenize izin vermekti. Ancak bir güncelleme iRecorder'ı bir casusluk aracına dönüştürdü. Uygulama, mikrofonu kullanarak her 15 dakikada bir ses verilerini kaydetmeye başladı. Ayrıca geliştiricinin telefonunuzdan belirli dosya türlerini indirmesine de izin verdi.

ESET araştırmacıları bu özellikleri keşfettikten sonra uygulamayı Play Store'dan kaldırdı. Ancak, telefonunuzda veya tabletinizde hala yüklü olabilir. Bu yüzden mümkün olan en kısa sürede silmenizi öneririz. ESET araştırmacıları bir blog yazısında, bir geliştiricinin yasal bir uygulamayı yükleyip bir yıl sonra kötü amaçlı kodla güncellemesinin çok nadir olduğunu söyledi.

Geliştirici iRecorder'ı Eylül 2021'de yayınladı. Ağustos ayında yazılıma kötü amaçlı kod eklemiş ve güvenlik kontrollerini atlatmayı başarmıştı. ESET, Ağustos 2022 güncellemesinin AhMyth Android RAT (uzaktan erişim Truva atı) kullanılarak yapıldığını söylüyor.

Güncellemeden sonra iRecorder orijinal özelliklerini korudu. Ancak mikrofondan ses kaydetme ve dosyaları bir komut ve kontrol sunucusuna gönderme özelliği de kazandı. Uygulama ayrıca kaydedilmiş web sayfaları, resimler, ses, video ve belgeler gibi çeşitli dosya türlerini taradı ve sunucularına yükledi.

iRecorder PlayStore'da 50.000 kez indirilmiştir. Hedef kitlesinin kim olduğu henüz belli değil. Telefonunuzda veya tabletinizde hala iRecorder yüklüyse, derhal silmelisiniz.