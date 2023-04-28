1.Akıllı telefon şifresini aktif hale getirmek: Akıllı telefonların tamamında şifre özelliği bulunmakta, ayrıca bazı telefon modellerinde, parmak izi veya retina taramasıyla çalışan şifre sistemleri de bulunmaktadır. Bu noktada akıllı telefon şifresini aktif hale getirmek, telefonumuzu kaybetmemiz veya bir yerde unutmamız durumunda içindeki bilgilerin başkalarının eline geçmesini önleyecektir. Şifre seçiminde “0000”, "1111" veya “1234” gibi basit ve kırılması kolay şifreler seçmemeliyiz. Böylece telefonumuz başkalarının eline geçse bile bilgilerimiz güvende olacaktır.

2. Kaynağı bilinmeyen uygulamaları kurmamak: iPhone telefonlar için çok büyük problem teşkil etmese de, içinde Android işletim sistemi olan telefonlarda GooglePlay harici kaynaklardan da uygulama yüklenebilmektedir. Akıllı telefon kullanıcılarının bu noktada dikkatli olmaları ve GooglePlay harici yerlerden uygulama yüklememeleri gerekmektedir. Aksi halde indirilen uygulamalar virüs içeriyor olabilir ve telefona virüs bulaşması durumunda bilgilerimizin güvenliği tehlikeye girecektir.

3. İşletim sistemini güncellemek: Akıllı telefonlarımızda zaman zaman gelen işletim sistemi güncelleme uyarılarını ciddiye almalı ve güncellemeleri yüklemeliyiz. Eğer bir şekilde güncellemeyi yüklemek için yeterli hafıza yoksa telefonun hafızasından kullanmadığımız programları veya dosyaları silerek işletim sistemi güncellemesinin gerçekleşebilmesi için gerekli boş hafıza alanını sağlamalıyız.

4. Sosyal saldırılara karşı dikkatli olun: Bilgisayarlarımızda olduğu gibi cep telefonlarımız da sosyal saldırı olarak tabir edilen siber saldırı türüne açıktır. Bu sebeple, tıpkı bilgisayarlarımızda olduğu gibi, cep telefonlarımızda da, nereden geldiği belli olmayan veya göndereni tanımadığımız elektronik postaları açmamalıyız. Bu durum cep telefonumuza virüs bulaşmasına yol açabilir.

5. Ortak kablosuz ağlara bağlanırken dikkatli olmalıyız: Kafe, okul gibi yerlerde ortak kullanıma açık kablosuz ağlara cep telefonumuzdan bağlanırken dikkatli olmalıyız. Bu ağlar güvenli değildir. Bu ağları mutlaka kullanmamız gerekiyorsa VPN servisi kullanarak bağlanmamız uygun olacaktır. Aksi takdirde, bağlandığımız ortak ağ aracılığıyla telefonumuzun güvenliği tehlikeye girebilir.

6. Telefonumuza anti-virüs programı kurmalıyız: Bilgisayarlarımıza kurduğumuz gibi, cep telefonlarımıza da mutlaka anti-virüs programı kurmalıyız. Böylece olası virüs bulaşma tehlikesini bir derece azaltmış oluruz.

7. Telefonumuzdaki bilgileri yedeklemeliyiz: Alacağımız tüm önlemlere rağmen, telefonumuzdaki bizim için değerli olan bilgiler zarar görebilir. Böyle bir durumda en az kayba uğramak adına, telefonumuzdaki bilgileri belirli periyotlarla yedeklemeliyiz. Böylece aksi bir durumda bilgilerimize ulaşabiliriz.

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