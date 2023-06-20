Telefonun şarjını yüzde kaçta tutmanız gerektiği ve şarjı tam dolmadan çıkarmak konularında bazı yanlış bilgiler dolaşıyor bu haberde bu konuları açıklığa kavuşturarak doğru bilgilere ulaşmanızı sağlayacağız.

Telefonun şarjını yüzde kaçta tutmanız gerektiği konusunda birçok farklı görüş bulunmaktadır. Ancak, genel olarak uzmanlar, telefonun şarjını yüzde 20 ila 80 arasında tutmanın en uygun olduğunu belirtmektedir. Bu aralık, bataryanın ömrünü uzatırken aşırı ısınma riskini de azaltmaktadır. Sürekli olarak telefonu yüzde 0'a düşürmek veya yüzde 100 doluluğunda tutmak, batarya performansını olumsuz etkileyebilir. Bununla birlikte, ayda bir kez yüzde 0'dan yüzde 100'e tam bir şarj döngüsü yapmak, bataryanın doğru çalışmasını sağlamak adına faydalı olabilir.

Bazı eski batarya teknolojilerinde, "hafıza etkisi" olarak adlandırılan durum nedeniyle şarjı tam dolmadan çıkarmak bataryanın kapasitesini azaltabilir. Ancak, günümüzde yaygın olarak kullanılan lityum iyon bataryalarında bu durum geçerli değildir. Lityum iyon bataryalar, hafıza etkisine karşı dirençlidir ve herhangi bir olumsuz etkiye neden olmaz. Dolayısıyla, telefonun şarjı yüzde 100 doluluğuna ulaşmadan çıkarıldığında herhangi bir zararlı etkiyle karşılaşmanız beklenmez.